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Боевики обстреляли Крымское из гранатометов и пулеметов

Украинские военные огонь в ответ не открывали.

Боевики обстреляли Крымское из гранатометов и пулеметов
Архивное фото
Фото: EPA/UPG

Российские оккупационные войска один раз обстреляли поселок Крымское на Донбассе из гранатометов и пулеметов.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Зафиксирована одна вражеская провокация, которую противник совершил сегодня на подступах к с. Крымское. Так, около 11.35 с направления н.п. Сентяновка оккупанты открыли прицельный огонь из гранатометов АГС и пулеметов крупного калибра", - говорится в сообщении.

Украинские военные огонь в ответ не открывали.

Напомним, за прошедшие сутки Донбассе погибли двое военнослужащих, еще один был ранен.

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