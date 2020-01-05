Анатолий Дермайнер: «Донбасс не увидел в Зеленском авторитета»
Анатолий Дермайнер: «Донбасс не увидел в Зеленском авторитета»
Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России
Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России
В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал
В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал
Смерть генерала Сулеймани. Иран получил от Трампа "красную карточку"
Смерть генерала Сулеймани. Иран получил от Трампа "красную карточку"
В Каховке из-за убийства 26-летнего парня начались массовые акции протеста
В Каховке из-за убийства 26-летнего парня начались массовые акции протеста
Одесситка пригласила бывшего мужа на Новый год и забила его насмерть деревянной скалкой
Одесситка пригласила бывшего мужа на Новый год и забила его насмерть деревянной скалкой
Facebook заблокировал пост Супрун о Бандере
Facebook заблокировал пост Супрун о Бандере
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
В Киеве хозяйка квартиры, которую сдавала посуточно, нашла в шкафу два трупа
В Киеве хозяйка квартиры, которую сдавала посуточно, нашла в шкафу два трупа
ГлавнаяОбществоВойна

У Водяного боевики выпустили по украинским военным восемь мин из запрещенных минометов

О пострадавших не сообщается.

У Водяного боевики выпустили по украинским военным восемь мин из запрещенных минометов
Фото: facebook.com/ato.news

В субботу, 4 января, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты провели четыре обстрела.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил неподалеку Авдеевки, Верхнеторецкого и Водяного, где открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, из станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи Новолуганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Также в субботу во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

В 6 утра в воскресенье, 5 января, боевики 20 минут обстреливали позиции сил ООС вблизи Водяного из минометов калибра 82 мм (8 мин), которые в соответствии с Минскими договоренностями должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения.

Напомним, ранее ОБСЕ зафиксировала неотведенный "Град" в 50 км от Донецка.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также