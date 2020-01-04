ОБСЕ зафиксировала неотведенный "Град" в 50 км от Донецка

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на оккупированном Донбассе неотведенную реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".

В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 3 января указано, что "Град" зафиксировали возле населенного пункта Новоамвросиевское, что в 56 километрах к востоку от Донецка. В сообщении говорится, что установка размещена с нарушением линий отвода.

Также отмечается, что по состоянию на 1 января в постоянном месте хранении вооружения в неподконтрольном районе Донецкой области не хватает 13 танков (четыре Т-64 и девять Т-72) и шесть буксируемых гаубиц (2А65 "Мста-Б", 152 мм).

Кроме того сообщается, что 2 января в окрестностях оккупированного Луганска боевики стреляли в сторону беспилотника ОБСЕ.

Напомним, Албания возглавила ОБСЕ, определив Украину одним из приоритетов.