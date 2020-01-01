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​Албания возглавила ОБСЕ, определив Украину одним из приоритетов

"Недопустимо, чтобы затяжные конфликты в нашем регионе продолжали уносить жизни".

​Албания возглавила ОБСЕ, определив Украину одним из приоритетов
Фото: osce.org

С 1 января Албания приняла председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как сообщается на сайте организации, одним из главных приоритетов ее председательства станет мирное урегулирование в Украине.

"Кризис в Украине и вокруг нее остается самой насущной угрозой для безопасности в Европе. Усилия по урегулированию конфликта будут в центре внимания албанского председательства, так как недопустимо, чтобы затяжные конфликты в нашем регионе продолжали уносить жизни. ОБСЕ зарекомендовала себя как организация, которая не только может быстро начать работу в зоне конфликта, но иногда может сделать это там, где никто другой не в состоянии", - сказал премьер-министр и министр иностранных дел Албании Эди Рама, возглавивший ОБСЕ.

Другими ключевыми вопросами в повестке дня албанского председательства будут права женщин и их защита от насилия, борьба с коррупцией, торговлей людьми и нетерпимостью в Европе.

Рама представит приоритеты албанского председательства в ОБСЕ на заседании Постоянного совета в Вене 9 января.

Напомним, что в 2019 году председательство в ОБСЕ было у Словакии.

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