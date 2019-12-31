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В Киеве на Троещинском рынке ночью устроили стрельбу по киоскам

Никто из граждан не пострадал.

В Киеве на Троещинском рынке ночью устроили стрельбу по киоскам
Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Киеве ночью неизвестные устроили стрельбу на Троещинском рынке.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

"В результате противоправных действий неизвестных с применением оружия и дымовой шашки повреждены несколько киосков, пострадавших нет. По факту происшествия начато два уголовных производства", - сообщили правоохранители.

Предварительно установлено, что четверо неизвестных в масках забежали на территорию рынка и начали стрелять по киоскам, а в один из них бросили дымовую шашку. Во время осмотра территории эксперты нашли несколько стреляных гильз и остатки дымовой шашки.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

В результате противоправных действий злоумышленников никто из граждан не пострадал.

Отметим, что серез дорогу - на улице Драйзера - находится местное отделение полиции.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Открыты два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Правоохранители устанавливают причастных к инциденту.

Напомним, в Подольском районе Киева 26 декабря произошла стрельба, в результате которой была ранена женщина.

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