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В Стамбуле бушующий ураган повалил деревья и сорвал крыши, некоторые районы затопило

Метеорологи предупредили, что буря может перейти и на другие города. 

В Стамбуле бушующий ураган повалил деревья и сорвал крыши, некоторые районы затопило
Фото: EPA/UPG

В Стамбуле (Турция) ураганным ветром сорвало крыши зданий, выбило окна и повалило деревья. В результате этого были повреждены автомобили, а дороги оказались перекрытыми, передает "Укринформ".

Метеорологи предупредили, что непогода будет бушевать и дальше и может распространится в другие части страны.

"Порывы ветра силой 50-80 км в час привели к разрушениям в городе. Из двух домов слетели крыши, повреждены вывески и билборды, в результате падения деревьев повреждены авто. Осадки привели к затоплению в некоторых районах", – сообщили в муниципальной службе Стамбула.

На Мраморном и Егейском морях прогнозируются сильные штормы, на востоке страны – снегопады, на юге – ливни. Из-за сильных снегопадов перекрыта трасса Бурса-Анкара.

Фото: DHA Photo

В Стамбуле отменены несколько рейсов, туристов просят с пониманием отнестись к обстоятельствам и учитывать перебои в работе общественного транспорта.

Напомним, жертвами двух ураганов, обрушившихся на Португалию, Испанию и Францию, к воскресенью, 22 декабря стали не менее восьми человек.

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