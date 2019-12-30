В России поддержавшего фигурантов "московского дела" священника отстранили на пять лет

Ранее несколько подписавших письмо священников уже были отстранены от службы.

Церковный суд Ярославской епархии в России отстранил от работы на пять лет священника Александра Парфенова, клирика Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря в российском Ростове Великом.

Об этом Парфенов написал в Facebook, опубликовав фото соответствующего указа, сообщает "Настоящее время".

В сентябре священник подписал письмо в поддержку арестованных фигурантов "московского дела". В нем служители церкви настаивали на пересмотре судебных решений о назначенных им тюремных сроках и подчеркивали, что "наказание должно быть соразмерно нарушению закона", а применение силы "не должно осуществляться с неоправданной жестокостью". Ранее несколько подписавших письмо священников уже были отстранены от службы.

Однако пресс-секретарь Ярославской епархии Александр Сатомский заявил, что запрет служить – дисциплинарный и не имеет отношения к позиции Парфенова по "московскому делу".

"Это связано с осуществлением его священнической и настоятельской деятельностей. В данном случае запрет является терапевтической церковной мерой, которая должна вернуть человека в правильное настроение, чтобы он в дальнейшем служение продолжил", – сказал Сатомский.

Под письмом в защиту заключенных по "московскому делу" подписались более ста священников, настоятели храмов из России, Беларуси, Украины и зарубежных епархий РПЦ.

Так называемое "московское дело" было заведено после массовых протестов в Москве в июле и августе 2019 года, когда к выборам в Мосгордуму не были допущены около двух десятков независимых кандидатов. Следствие и власти Москвы пытались доказать, что во время протестов произошли массовые беспорядки, и завели уголовные дела об участии в беспорядках или нападении на полицейских более чем на полтора десятка человек.