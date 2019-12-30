Китайский ученый получил три года тюрьмы за генетическое редактирование детей

Окружной суд Наньшаня приговорил китайского биолога Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу за незаконные генетические модификации детей. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Аналогичные приговоры получили еще два его коллеги Жэньли Чжан и Цзинчжоу Цинь – за применение вспомогательной репродуктивной технологии, не имея медлицензии.

Отмечается, что расследование проводилось секретно. Ученые были признаны виновными в том, что нарушили китайское законодательство и умышленно, «в погоне за славой», нарушили порядок проведения медицинских процедур, не являясь при этом медиками.

Хэ был приговорен к трем годам тюрьмы и штрафу в три миллиона юаней, а Чжан и Цинь — к двум годам и 18 месяцам (с отсрочкой в два года) тюрьмы и штрафам в 1,5 млн юаней соответственно.

Кроме того, ученых обвинили в подделке документов, чтобы получить разрешение этического комитета на процедуру, а также подделке документов в медицинском центре, в результате чего врачи не знали, что имплантируют двум девочкам-близнецам генетически модифицированные эмбрионы.

Другие люди, учувствовавшие в незаконном редактировании зародышей будут уволены и внесены в черный список.

Напомним, 26 ноября 2018 года Хэ Цзянькуй заявил, что помог родиться двум здоровым девочкам-близнецам, у которых был отредактирован ген. Это было сделано с целью защитить их в будущем от инфицирования ВИЧ. Китайские власти подтвердили существование близнецов и еще одну беременность участницы исследования.

В январе 2019 года власти Китая признали незаконным проведённый в стране эксперимент по редактированию ДНК еще нерожденных детей.

Также сообщалось, что в результате эксперимента добиться желаемого эффекта у китайца не получилось. Он действительно внес какие-то модификации в нужный ген у обеих девочек, но не те, что планировал, и не во все клетки. Хэ Цзянькуй не опубликовал полный текст своей статьи об этом опыте. За исключением нескольких отрывков, которые обнародовал журнал MIT Technology Review. Ученый также отправлял свой текст в журналы Nature и JAMA и даже пытался выложить его на портал нерецензированных публикаций bioRxiv, но везде отказались принимать его рукопись.

Поэтому до сих пор неизвестно в деталях, что именно произошло с генетически модифицированными девочками и на каком именно этапе китаец допустил ошибки в своей методике.