Филарет продолжает назначать епископов, ПЦУ призвала его остановиться
Филарет продолжает назначать епископов, ПЦУ призвала его остановиться
На Донбассе состоялся обмен (обновляется)
На Донбассе состоялся обмен (обновляется)
В Запорожье посетитель больницы зарезал пациента
В Запорожье посетитель больницы зарезал пациента
​​Освобожденный украинец Савин рассказал о пленных, сидевших с ним в Макеевской колонии и не попавших на обмен
​​Освобожденный украинец Савин рассказал о пленных, сидевших с ним в Макеевской колонии и не попавших на обмен
Сенцов осудил выдачу "беркутовцев" в обмен на пленных ОРДЛО
Сенцов осудил выдачу "беркутовцев" в обмен на пленных ОРДЛО
Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци"
Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци"
"Беркутовцев" Тамтуру и Маринченко увезли из-под суда на броневике
"Беркутовцев" Тамтуру и Маринченко увезли из-под суда на броневике
В интернете всплыли фото Шуфрича с убитыми африканскими животными (обновлено)
В интернете всплыли фото Шуфрича с убитыми африканскими животными (обновлено)
«В Украину попадаешь, как будто в Голливуд»: встреча пленных в Борисполе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«В Украину попадаешь, как будто в Голливуд»: встреча пленных в Борисполе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
ГлавнаяМир

Китайский ученый получил три года тюрьмы за генетическое редактирование детей

Его двое коллег также получили приговоры.

Китайский ученый получил три года тюрьмы за генетическое редактирование детей
Хэ Цзянькуй
Фото: wikipedia

Окружной суд Наньшаня приговорил китайского биолога Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу за незаконные генетические модификации детей. Об этом сообщает агентство Синьхуа. 

Аналогичные приговоры получили еще два его коллеги Жэньли Чжан и Цзинчжоу Цинь – за применение вспомогательной репродуктивной технологии, не имея медлицензии.

Отмечается, что расследование проводилось секретно. Ученые были признаны виновными в том, что нарушили китайское законодательство и умышленно, «в погоне за славой», нарушили порядок проведения медицинских процедур, не являясь при этом медиками.

Хэ был приговорен к трем годам тюрьмы и штрафу в три миллиона юаней, а Чжан и Цинь — к двум годам и 18 месяцам (с отсрочкой в два года) тюрьмы и штрафам в 1,5 млн юаней соответственно. 

Кроме того, ученых обвинили в подделке документов, чтобы получить разрешение этического комитета на процедуру, а также подделке документов в медицинском центре, в результате чего врачи не знали, что имплантируют двум девочкам-близнецам генетически модифицированные эмбрионы. 

Другие люди, учувствовавшие в незаконном редактировании зародышей будут уволены и внесены в черный список.

Напомним, 26 ноября 2018 года Хэ Цзянькуй заявил, что помог родиться двум здоровым девочкам-близнецам, у которых был отредактирован ген. Это было сделано с целью защитить их в будущем от инфицирования ВИЧ. Китайские власти подтвердили существование близнецов и еще одну беременность участницы исследования.

В январе 2019 года власти Китая признали незаконным проведённый в стране эксперимент по редактированию ДНК еще нерожденных детей.

Также сообщалось, что в результате эксперимента добиться желаемого эффекта у китайца не получилось. Он действительно внес какие-то модификации в нужный ген у обеих девочек, но не те, что планировал, и не во все клетки. Хэ Цзянькуй не опубликовал полный текст своей статьи об этом опыте. За исключением нескольких отрывков, которые обнародовал журнал MIT Technology Review. Ученый также отправлял свой текст в журналы Nature и JAMA и даже пытался выложить его на портал нерецензированных публикаций bioRxiv, но везде отказались принимать его рукопись. 

Поэтому до сих пор неизвестно в деталях, что именно произошло с генетически модифицированными девочками и на каком именно этапе китаец допустил ошибки в своей методике.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также