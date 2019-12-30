В Запорожье посетитель больницы зарезал пациента
В Запорожье посетитель больницы зарезал пациента
Сенцов осудил выдачу "беркутовцев" в обмен на пленных ОРДЛО
Сенцов осудил выдачу "беркутовцев" в обмен на пленных ОРДЛО
Филарет продолжает назначать епископов, ПЦУ призвала его остановиться
Филарет продолжает назначать епископов, ПЦУ призвала его остановиться
На Донбассе состоялся обмен (обновляется)
На Донбассе состоялся обмен (обновляется)
«В Украину попадаешь, как будто в Голливуд»: встреча пленных в Борисполе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«В Украину попадаешь, как будто в Голливуд»: встреча пленных в Борисполе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
​​Освобожденный украинец Савин рассказал о пленных, сидевших с ним в Макеевской колонии и не попавших на обмен
​​Освобожденный украинец Савин рассказал о пленных, сидевших с ним в Макеевской колонии и не попавших на обмен
В интернете всплыли фото Шуфрича с убитыми африканскими животными (обновлено)
В интернете всплыли фото Шуфрича с убитыми африканскими животными (обновлено)
​Боевики "ДНР" отпустили трех "диверсантов-подростков" из Ясиноватой
​Боевики "ДНР" отпустили трех "диверсантов-подростков" из Ясиноватой
Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци"
Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци"
ГлавнаяМир

В Судане 27 силовиков приговорены к казни за пытки и убийство протестующего

В ходе протестов погибли около 200 человек.

В Судане 27 силовиков приговорены к казни за пытки и убийство протестующего
Фото: EPA/UPG

Суданский суд в понедельник, 30 декабря, приговорил 27 сотрудников сил безопасности страны к смертной казни через повешение за пытки и убийство задержанного участника протестов в ходе восстания против тогдашнего президента страны Омара аль-Башира в начале этого года.

Associated Press сообщает, что приговор, который может быть обжалован, был первым, связанным с убийством более 200 протестующих со времени начала демонстраций в декабре прошлого года.

"Смерть протестующего Ахмеда аль-Хаира, школьного учителя, находящегося в заключении в феврале, была ключевым моментом и символом восстания, которое потрясло большую африканскую страну. Это привело в апреле к свержению Аль-Башира и, в конечном итоге, к созданию совместного военно-гражданского Суверенного совета, который привержен делу восстановления страны и обещает выборы через три года", - говорится в сообщении.

Суд также приговорил трех других членов силовых структур к трем годам заключения и оправдал семь подозреваемых в деле. Все осужденные были полицейскими, которые работали в СИЗО, где содержался Аль-Хаир, или агентами разведки в регионе.

Напомним, год назад в Судане начались масштабные акции протеста против президента. В итоге суданские военные отстранили аль-Башира от власти.

Омар аль-Башир пришел к власти в 1989 году в результате вооруженного переворота. В 2010 году Международный уголовный суд обвинил его в организации геноцида во время конфликта в западной суданской провинции Дарфур. Президента Судана считают инициатором массового уничтожения трех этнических меньшинств: фур, масалит и загава. По данным ООН, с момента начала конфликта в 2003 году в Дарфуре погибли 300 тысяч человек.

В середине декабря 2019 75-летнего экс-президента Судана приговорили к двум годам заключения за коррупцию. Тюремный срок сократили с десяти до двух лет в связи с преклонным возрастом аль-Башира.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также