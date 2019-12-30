В Судане 27 силовиков приговорены к казни за пытки и убийство протестующего

Суданский суд в понедельник, 30 декабря, приговорил 27 сотрудников сил безопасности страны к смертной казни через повешение за пытки и убийство задержанного участника протестов в ходе восстания против тогдашнего президента страны Омара аль-Башира в начале этого года.

Associated Press сообщает, что приговор, который может быть обжалован, был первым, связанным с убийством более 200 протестующих со времени начала демонстраций в декабре прошлого года.

"Смерть протестующего Ахмеда аль-Хаира, школьного учителя, находящегося в заключении в феврале, была ключевым моментом и символом восстания, которое потрясло большую африканскую страну. Это привело в апреле к свержению Аль-Башира и, в конечном итоге, к созданию совместного военно-гражданского Суверенного совета, который привержен делу восстановления страны и обещает выборы через три года", - говорится в сообщении.

Суд также приговорил трех других членов силовых структур к трем годам заключения и оправдал семь подозреваемых в деле. Все осужденные были полицейскими, которые работали в СИЗО, где содержался Аль-Хаир, или агентами разведки в регионе.

Напомним, год назад в Судане начались масштабные акции протеста против президента. В итоге суданские военные отстранили аль-Башира от власти.

Омар аль-Башир пришел к власти в 1989 году в результате вооруженного переворота. В 2010 году Международный уголовный суд обвинил его в организации геноцида во время конфликта в западной суданской провинции Дарфур. Президента Судана считают инициатором массового уничтожения трех этнических меньшинств: фур, масалит и загава. По данным ООН, с момента начала конфликта в 2003 году в Дарфуре погибли 300 тысяч человек.

В середине декабря 2019 75-летнего экс-президента Судана приговорили к двум годам заключения за коррупцию. Тюремный срок сократили с десяти до двух лет в связи с преклонным возрастом аль-Башира.