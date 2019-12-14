75-летнего экс-президента Судана приговорили к двум годам заключения за коррупцию

Тюремный срок сократили с десяти до двух лет в связи с преклонным возрастом аль-Башира.

Суд в Судане признал бывшего президента страны Омара аль-Башира виновным в коррупции и приговорил его к двум годам заключения, сообщает в субботу Associated Press.

"Этот срок 75-летний бывший глава государства проведет не в тюрьме, а в специальной реабилитационной клинике, в которой отбывают наказание престарелые преступники", - говорится в сообщении.

Все финансовые средства, обнаруженные у экс-президента, подлежат конфискации.

Тюремный срок бывшему лидеру страны был сокращен с десяти до двух лет в связи с его преклонным возрастом.

Речь идет о вердикте лишь по одному из рассматриваемых в суданских судах дел, фигурантом которых является аль-Башир.

Эпизод касался обнаружения в ходе обыска после свержения аль-Башира в апреле этого года секретной комнаты в президентском дворце, где хранились $113 млн в разных валютах.

Напомним, год назад в Судане начались масштабные акции протеста против президента. В итоге суданские военные отстранили аль-Башира от власти.

Омар аль-Башир пришел к власти в 1989 году в результате вооруженного переворота. В 2010 году Международный уголовный суд обвинил его в организации геноцида во время конфликта в западной суданской провинции Дарфур. Президента Судана считают инициатором массового уничтожения трех этнических меньшинств: фур, масалит и загава. По данным ООН, с момента начала конфликта в 2003 году в Дарфуре погибли 300 тысяч человек.