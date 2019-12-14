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В 2019 году в мире убили 75 журналистов, одного из них - в Украине

Этот показатель на 36% меньше, чем в предыдущем году.

В 2019 году в мире убили 75 журналистов, одного из них - в Украине
Фото: EPA/UPG

С начала 2019 года в мире убили 75 журналистов. Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада Press Emblem Campaign.

"С начала года 75 журналистов были убиты в 26 странах. Этот показатель на 36% меньше, чем в предыдущем году, и является самым низким с 2006 года", - говорится в докладе.

Согласно данным организации, в 2019 году 13 журналистов погибли в Мексике, в Афганистане и Пакистане по восемь, в Сирии убили шестерых, в Гондурасе - пять, а на Филиппинах - четыре.

Были также зарегистрированы убийства (по одному сотруднику СМИ) в каждой из следующих стран: Бангладеш, Чад, Чили, Демократическая Республика Конго, Гана, Кения, Ливия, Нигерия, Северная Ирландия, Южная Африка, Украина, Йемен.

Как отметил генеральный секретарь PEC, уменьшение количества жертв среди работников СМИ "обнадеживает, однако предстоит сделать гораздо больше".

"Интенсивность конфликтов на Ближнем Востоке уменьшилась, но волна иногда насильственных демонстраций в нескольких странах по всему миру является серьезным источником беспокойства за безопасность журналистов", - подчеркнул генсек организации.

Напомним, 20 июня в Черкассах не выходя из комы умер журналист Вадим Комаров. Журналист попал в больницу в начале мая после того, как его избил неизвестный в центре города. Ему нанесли сильный удар по голове, он потерял сознание. Коллеги погибшего считают единственной обоснованной версией нападения на Комарова его профессиональную деятельность.

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