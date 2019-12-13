В Палате представителей США утвердили обвинительные статьи Трампа

На следующей неделе пройдет голосование, затем дело передадут в Сенат.

Юридический комитет Палаты представителей США утвердил две обвинительные статьи, на основе которых в Конгрессе проведут голосование относительно импичмента президента Дональда Трампа, передает "Голос Америки".

Эти статьи - злоупотребление властью и препятствование Конгрессу в проведении расследования об импичменте.

Свои голоса "за" отдали 23 законодателя, "против" - 17. Накануне в комитете прошли 14-часовые дебаты по поводу расследования импичмента, из-за чего голосование было решено перенести на 13 декабря.

"Американский народ заслуживает того, чтобы увидеть голосование", - заявила демократ Мэри Гэй Сканлон.

Отмечается, что комитет фактически контролируется демократами, его члены отклонили все попытки республиканцев ослабить или в принципе объявить недействительными обвинения против президента.

Решающим будет голосование в Палате представителей США, которое, вероятно, пройдет на следующей неделе. После этого дело президента перейдет в Сенат, где у республиканцев есть большинство и где, как ожидается, его могут оправдать.

Если в Палате представителей проголосуют за снятие Трампа с должности, он станет третьим за всю историю США президентом, который будет проходить через процедуру импичмента.

Напомним, что процедуру импичмента Трампа запустили после того, как в СМИ появилась информация о том, что он мог давить на президента Украины Владимира Зеленского с целью расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Демократы полагают, что Трамп злоупотребил полномочиями, пытаясь создать проблемы своему политическому сопернику.

10 декабря Представители Демократической партии в Конгрессе США официально обвинили президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.