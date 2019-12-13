Пожар на российском крейсере "Адмирал Кузнецов" произошел из-за кучи мусора, - СМИ

Один военный моряк погиб, еще одного не могут найти, а 10 находятся в больницах.

Причиной пожара на авианосном крейсере "Адмирал Кузнецов" в российском Мурманске могла стать куча мусора.

Об этом сообщил "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Причиной пожара, по словам специалистов, стало попадание сварочной окалины на брошенную в трюме промасленную ветошь - от нее уже огонь перекинулся на электрокабели. По действующему регламенту экипаж корабля прежде, чем дать разрешение на проведение пожароопасных работ, должен был позаботиться об уборке мусора, но, видимо, не сделал этого.

Один военный моряк погиб, еще одного не могут найти, а десять находятся в больницах.

При этом отмечается, что пожар не нанес критического ущерба крейсеру - дыма было больше, чем огня, а пострадали от него в основном коммуникации, и так подлежащие замене.

По мнению источников "Ъ", горячая сварочная окалина по вертикальному, идущему через все палубы крейсера кабельному каналу провалилась вниз. Там она должна была упасть на чистый пол, а вместо этого попала на оставленную кучу мусора. Поскольку отходы состояли в основном из ветоши и опилок, которыми рабочие вытирали разлитые во время ремонта смазки, растворители, мусор воспламенился и трюм сразу заволокло удушливым дымом.

Напомним, 12 декабря в российском Мурманске произошел пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов".

В октябре прошлого года в Мурманске затонул плавучий док, где ремонтировали авианосец "Адмирал Кузнецов". Сообщалось, что авианосец получил повреждения из-за падения башенных кранов. Во время инцидента пострадали четверо работников судоремонтного завода.

В 2016 году "Адмирал Кузнецов" участвовал в военной операции в Сирии, с него были совершены более 400 боевых вылетов российских истребителей. Два истребителя потерпели крушения: Су-33 во время захода на посадку на авианосец "Адмирал Кузнецов" выкатился за пределы палубы и упал в море, во втором случае при заходе на посадку разбился МиГ-29.

Британские вооруженные силы, сопровождающие "Адмирал Кузнецов" на обратном пути после бомбардировок в Сирии, назвали российской авианосец "кораблем позора".