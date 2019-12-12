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В российском Мурманске произошел пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов"

Спасатели ищут на крейсереодного пропавшего без вести.

В российском Мурманске произошел пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов"
Авианосец "Адмирал Кузнецов"
Фото: krasvozduh.ru

В России произошел пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который находился на ремонте в Мурманске.

Об этом сообщил "Интерфакс".

"Площадь пожара - примерно около 600 кв.м в энергоотсеке. Пожарные работают по второму номеру (ранг сложности пожара)", - рассказал источник агентства, отметив, что площадь пожара уточняется, так как идет очень густой дым.

По предварительным данным, горит дизтопливо.

В МЧС РФ по Мурманской области отказались комментировать происшествие.

В пресс-службе центра судоремонта "Звездочка" подтвердили, что в трюме первого энергоотсека авианесущего крейсера произошло возгорание при выполнении огневых работ.

"Мы подтверждаем, что действительно в трюме первого энергоотсека произошло возгорание при выполнении огневых работ. Работники, выполнявшие работу, эвакуированы. В настоящий момент пожарные занимаются ликвидацией возгорания", - заявили в пресс-службе предприятия.

По последним данным, на горящем крейсере ищут одного пропавшего без вести, остальных людей удалось найти и вывести живыми.

Напомним, в октябре прошлого года в Мурманске затонул плавучий док, где ремонтировали авианосец "Адмирал Кузнецов". Сообщалось, что авианосец получил повреждения из-за падения башенных кранов. Во время инцидента пострадали четверо работников судоремонтного завода.

В 2016 году "Адмирал Кузнецов" участвовал в военной операции в Сирии, с него были совершены более 400 боевых вылетов российских истребителей. Два истребителя потерпели крушения: Су-33 во время захода на посадку на авианосец "Адмирал Кузнецов" выкатился за пределы палубы и упал в море, во втором случае при заходе на посадку разбился МиГ-29.

Британские вооруженные силы, сопровождающие "Адмирал Кузнецов" на обратном пути после бомбардировок в Сирии, назвали российской авианосец "кораблем позора".

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