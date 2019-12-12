Комитет Сената перенес рассмотрение американских санкций против России

Речь идет о документе, который СМИ назвали "санкционным пакетом из ада".

Члены комитета по иностранным делам Сената Конгресса США в среду, 11 декабря, решили перенести на более поздний срок рассмотрение пакета дополнительных санкций против России.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на американские СМИ.

Речь идет о документе "Защита безопасности Америки от агрессии Кремля" (DASKA), который в прессе США стали называть "санкционным пакетом из ада".

"Изначально рассмотрение законопроекта было намечено на среду. Однако один из его авторов, сенатор-республиканец Линдси Грэм, был занят на заседании в другом комитете. Глава комитета по иностранным делам Джим Риш пояснил, что готов вернуться к рассмотрению DASKA на следующей неделе. Однако ряд помощников сенаторов заявили, что, возможно, голосование пройдет уже в следующем году, так как нет гарантий, что это действительно удастся сделать на следующей неделе: в скором времени Сенат приостановит работу на рождественские праздники, и на DASKA просто может не хватить времени", - говорится в сообщении.

Законопроект разработан Грэмом совместно с сенатором Кори Гарднером и при поддержке демократов Боба Менендеса, Бена Кардина. Он был представлен в комитете впервые 13 февраля 2019 года. Этот законопроект предусматривает введение дополнительных санкций против России.

Согласно законопроекту, президент США должен, среди прочего, публично призвать "руководство России вернуть Крым под контроль Украины, призвать РФ перестать оказывать поддержку силам, совершающим насилие на востоке Украины", добиваться от Москвы прекращения поддержки сил, оккупировавших часть территорий Грузии и Молдавии, и "перестать позволять жестокому режиму Башара Асада совершать военные преступления".

Также президент США "должен осудить и противостоять" предполагаемому вмешательству российской стороны в деятельность американских институтов.

Напомним, в сентябре США уже расширяли санкции против РФ. В частности, они ввели санкции против граждан РФ, кораблей и компании Maritime Assistance LLC, причастной к поставке авиатоплива российским военным в Сирии.