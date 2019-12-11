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Германия выступила против американских санкций относительно "Северного потока 2"

Спикер Минэкономики Германии призвала дождаться окончательных выводов и решений. 

Германия выступила против американских санкций относительно "Северного потока 2"
Фото: pikabu.ru

Германия выступила против введения США новых санкций относительно российского газопровода "Северный поток 2". С соответствующим заявлением выступила спикер Министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон, передает "Укринформ".

"Наша принципиальная позиция к экстерриториальным санкциям известна: мы их отвергаем", - заявила она.

Спикер Минэкономики Германии призвала дождаться окончательных выводов и решений, потому что вердикт, по ее словам, еще не принят.

Барон отметила, что ФРН следит за ситуацией в США и дебатами, которые ведутся относительно санкций в парламенте.

Напомним, в оборонный бюджет США на 2020 год заложили введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Предполагается наложение санкций против связанных с Россией трубопроводов ради "обеспечения энергетической безопасности Европы". Отмечается, что для "сдерживания России" могут увеличить расходы на европейскую оборонную инициативу на $734 млн.

Напомним, США критикуют сооружения "Северного потока-2", считая его угрозой для энергетической безопасности ЕС. Кроме того, Вашингтон ввел санкции против компаний, причастных к его сооружению.

В Украине тоже рассматривают "Северный поток-2" как инструмент политического влияния Кремля. В то же время в Германии и России заверяют, что проект - исключительно экономический.

Газопровод "Северный поток-2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

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