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ФСБ заявила о задержании сторонника "Правого сектора" за подготовку теракта

По информации спецслужбы, он намеревался взорвать местный орган самоуправления. 

ФСБ заявила о задержании сторонника "Правого сектора" за подготовку теракта

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании "сторонника" организации "Правый сектор" за якобы подготовку теракта в Мурманске. Гражданину РФ 1983 года рождения вменяют намерение совершить взрыв возле здания местного самоуправления, говорится на сайте ФСБ.

"Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации "Правый сектор", готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления г. Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства", - заявили в российской спецслужбе.

Сообщается, что мужчина был задержан при изъятии из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности. Какое отношение он имеет к организации "Правый сектор" – в ФСБ не пояснили. 

Возникшая во время Евромайдана организация "Правый сектор" в 2014 году была признана российскими властями экстремистской и запрещена на территории РФ решением суда

Напомним, что за причастность к "Правому сектору" в России судили нескольких человек. К примеру, в сентябре 2015 суд приговорил жителя Москвы, члена городской народной дружины, Александра Разумова к семи годам тюрьмы общего режима по обвинению в сотрудничестве с "Правым сектором".

В декабре 2018 российский суд приговорил 29-летнего украинского солдата Александра Шумкова, похищенного в своей стране, вывезенного в Россию и обвиненного в участии в "Правом секторе", к четырем годам общего режима. В апреле 2019 осужденный записал видеообращение, рассказав об условиях содержания в колонии, где он считается особо опасным преступником.

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