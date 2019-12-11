За кулисами Нормандии

После трехлетнего перерыва в Париже прошёл саммит "нормандской четверки". Лидеры подписали итоговое коммюнике, достигнув соглашения по ряду пунктов. Впрочем, принципиальный вопрос, контроль над границей, не был решен. Аппетит у Путина не стал меньше. Что поисходило за кулисами "нормандской встречи" рассазывает спецкор LB.ua.

Фото: EPA/UPG

Зе-дебют

Переговоры длились несколько часов. Новым формат был не только для президента Украины, но и для французского лидера Эммануэля Макрона. В 2016 году визави Петра Порошенко с французской стороны был Франсуа Олланд. Позже Олланд вспоминал в своих мемуарах, что пятій президент Украины вёл диалог с Путиным на повышенных тонах.

Стиль же Зеленского был иным. Президент Украины позже объяснил: "Нам с вами необходим результат. Если наша задача просто приехать и в кого-то плюнуть, то зачем ехать и договариваться. Мне кажется, что если мы хотим что-то решить, возвращать людей, то нам надо найти формат диалога, который будет более или менее корректный", - сказал Зеленский.

Тем не менее, позже глава МВД Арсен Аваков скажет: разговор на уровне двух делегаций не был спокойным и уравновешанным. Зеленский просил главу российского МИД Лаврова не мотылять головой, а советник Путина Владислав Сурков кричал на своего украинского коллегу - Андрея Ермака.

Впрочем, давайте не будем забегать далеко и вернемся к нашим исходным точкам. Итак, лидеры "четверки" прибыли в Елисейский дворец к 16:00 по киевскому времени. Кстати, сам Путин был верен своей традиции, постоянно опаздывать, прибыв на встречу на полчаса позже от запланированного. Однако это не помешало Макрону встретить того особенно тепло - поцелуем.

Фото: EPA/UPG

Зеленский же приехал вовремя, однако был довольно напряженным. Его изначально приветствовали выкриками российские медиа. Да и не мог он не знать о ряде мероприятий с участием украинских активистов и активисток у здания Елисейского дворца - резиденции прзидента Франции, где и проходила встреча.

Вместе с Зеленским во французскую столицу прибыла крупнейшая делегация. Казалось, что в Киеве никого не осталось: все двинули на переговоры с Путиным. Глава Офиса президента Андрей Богдан, заместитель Богдана Руслан Демченко, советник президента по международным делам Андрей Ермак, первый помощник президента Борис Шефир, начальник Генштаба Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов - вот та малая часть официальных представителей Украины, которая приехала самолётом с Зеленским.

Кроме того, в составе делегации были исполняющий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и министр энергетики - Алексей Оржель. Это сразу - без лишних умозаключений - уазывало на будущие газовые переговоры, которые и прошли между Украиной и Россией в формате делегаций и затем тет-а-тет между Зеленским и Путиным.

Фото: з Telegram канала Алексея Гончаренка

Переговорам предшествовали двусторонние консультаций Зеленского с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Сами переговоры длились несколько часов с перерывом на встречу Зеленского с Путиным в формате тет-а-тет.

К слову, никому не ведомо (кроме участников), что происходило на той встрече Зеленского и Путина за закрытыми дверьми, о чем говорили эти два человека, каким был тон беседы. Сам Зеленский указывал на попытку российского лидера навязать давно принятую Кремлём концепцию "нас там нет". "Будете говорить, что "вас там нет", я вам буду показывать фотографии, что вы там есть. Давайте не тратить на это время и идти вперед", - позже вспоминал украинский президент.

Вместе с ужином "четверки", перерывами на переговоры с Путиным, встречей в формате "норманди" всё закончилось ближе к полуночи. Тогда же был и выход к прессе. Результатами переговоров стали ряд договоренностей об обмене заложниками до 31 декабря по формуле "всех на всех", имплементация формулы Штайнмайера в законодательство Украины, расширение мандата СММ ОБСЕ.

Как писали российские СМИ, Путин вышел в приподнятом настроении. Если и так, то оно испортилось, когда журналисты напомнили президенту РФ о недавнем убийстве бывшего чеченского полевого командира со времен второй чеченской войны, Зелимхана Хангошвили в центре Берлина, о высылках российских дипломатов из Германии, и решении всемирной антидопинговой агенции WADA - диквалифицировать Россию на четыре года от участия в Олимпиадах.

Фото: EPA/UPG

Без капитуляции

В течение нескольких месяцев перед встречей четверки внутри Украины велись дискуссии о "красных линиях". Зеленский убеждал, что не собирается капитулировать, но не раскрывал деталей. Как украинский лидер сказал накануне отъезда в Париж: "Политика любит тишину". Такая позиция и провоцировала давление внутри общества. Неспокойно было в Киеве и в день Нормандских переговоров.

Пока президент Зеленский пребывал в Париже, в Киеве оппозиция взяла "в осаду" президентский офис на Банковой с плакатами "Ні — капітуляції". Зеленский за этим внимательно следил и воспринял эти протесты негативно. Позднее он скажет, что эти акции дали дополнительные козыри российской делегации во время двусторонней встречи.

"У российской стороны были аргументы, и они приводили в деталях именно эти аргументы (указывая на протесты в Киеве — LB.ua) в деталях. Кто-то там кричит, кто-то против... Это очень сложный диалог с очень непростыми людьми. Такие акции - это тот козырь и аргумент, которым сегодня пользовался президент Российской Федерации", - сказал Зеленский.

Впрочем, важно указать на чёткую позицию украинского лидера - о которой говорят все без исключения, - те "красные черты", которые он публично обрисовал во время общей пресс-конфренции с Меркель, Макроном и Путиным. Зеленский полностью отказался от федерализации, согласования внешнего вектора развития Украины и сдачи территорий страны. Такая позиция вряд ли обрадовала всех присутствующих.

Фото: EPA/UPG

Если не считать "красными линиями" имплементацию формулу Штайнмайера, то, да, они — не перейдены. Тем не менее, не могут не настораживать отдельные детали в заявлении российского президента об изменениях в Конституцию Украины и амнистии боевиков.

Самый сложный вопрос

Зеленский рассказал, что вопрос передачи украино-российской границы был самым сложным.

"Граница — для Украины - вопрос безопасности, а для них, для России, — политический. Самый сложный вопрос. Мы заложники, в каком-то смысле, Минска", - казал президент. Таким образом, Зеленский отметил: выполнение политической части обязательств возможно только после решения вопросов безопасности.

Фото: EPA/UPG

"Сегодня я настаивал на необходимости возобновления Украиной полого контроля над государственной границей. Мы вернемся к решению этого вопроса на следующей встрече через четыре месяца. Также я настаивал на необходимости выведения всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, возвращение контроля на отдельными территориями Донецкой и Луганской областей. Я подчеркнул, что проведение выборов в ОРДЛО возможно исключительно в соответствии с законодательством Украины", - сказал Зеленский.

С чем едут из Парижа Зеленский и Путин? С подписанным коммюнике, с точечно согласованным вопросом газового транзита, о котормо "договорились договариваться", с решением об обмене по формуле "всех на всех", разведением сил и средств в отдельных трёх начеленных пунктах, с намеком на прекращение огня. С новыми вызовами. Именно так, ведь никто не знает, что придумает Кремль завтра. Захочет ли Россия встречаться в таком же формате через четыре месяца.

Тем не менее, как указал сам Зеленский, по результатам саммита "у нас пока ничья".