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Генсек ООН приветствовал результаты "нормандского саммита"

Гутерреш призвал "удвоить усилия по развитию достигнутого прогресса для решения конфликта".

Генсек ООН приветствовал результаты "нормандского саммита"
Фото: EPA/UPG

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует результаты встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России, которая состоялась 9 декабря в Париже.

Об этом заявил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Укринформ.

"Он еще раз подтверждает, что ООН поддерживает ведущую роль стран-членов в нормандском формате, Трехсторонней контактной группе под эгидой ОБСЕ и специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в рамках Минских договоренностей", - сказал спикер.

Генеральный секретарь ООН призывает все заинтересованные стороны "удвоить усилия по развитию достигнутого прогресса для решения конфликта", подчеркнул Дюжаррик.

По его словам, Гутерреш "еще раз заявляет о своей полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

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