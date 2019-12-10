Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что на "нормандском саммите" в Париже президент Владимир Зеленский во время своей речи попросил российского министра иностранных дел Сергея Лаврова "меньше кивать головой".

Об этом глава МВД рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"И вот полный эксклюзив - Владимир Александрович, ведя разговор, по большей части на русском языке, в конце концов сорвался и говорит: господин Лавров, прекратите кивать головой, не надо кивать головой! Да, я знаю вашу фамилию, потому что я, в отличии от вас, обошел все эти места вдоль границы своими ногами... Поэтому не надо кивать головой, что вы тут все знаете", - рассказал Аваков.

Министр также отметил, что по его мнению, президент вел себя правильно.

Напомним, Аваков, который был в составе украинской делегации, также рассказал, что помощник Путина Владислав Сурков во время обсуждений в "нормандском формате" перешел на крик, т.к. у него "сдали нервы".

Как сообщалось, "нормандская четверка" договорилась об обмене пленными в формате "всех на всех" до конца года и разведении еще в трех точках. "Четверка" также выступила за установление полного и всеобъемлющего прекращения огня до конца года. Подробнее читайте в материале LB.ua "Игра в хорошего Путина. Итоги «нормандского саммита»".