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Нормандская встреча показала, что РФ нельзя доверять, - Порошенко

Порошенко считает, что Путина интересовал только вопрос газа. 

Нормандская встреча показала, что РФ нельзя доверять, - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент Петр Порошенко считает, что Нормандский саммит доказал, что России нельзя доверять и короткого пути к миру, увы не существует. Об этом он написал у себя на фейсбуке. 

"Оснований для эйфории нету. Встреча показала, что России нельзя доверять. Что короткого пути к миру, к сожалению, не существует, потому что мир не входит в планы агрессора", - отметил Порошенко.

Он также подчеркнул, что сложилось такое впечатление, что Путина интересовал только газовый вопрос. 

"Еще раз подчеркиваю, что отказ от судебных исков к Газпрому и возвращение на российский газовый крючок - большая опасность. И в ближайшие недели противодействие именно этой угрозе выйдет на передний план", - добавил он.

Напомним, 7 декабря премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что транзит газа через Украину возможен только по "нулевому варианту", а решение должно быть выгодным для двух сторон.

26 ноября исполнилось четыре года с момента, когда Украина импортировала последние объемы российского газа.

Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у "Газпрома", так как "Нафтогаз" счел его цену завышенной. Импорт теперь осуществляется на западной границе.

28 ноября Украина и Россия провели двусторонние переговоры по газу. В "Нафтогазе" пояснили, что встреча в Вене была согласована с Еврокомиссией. Планировавшуюся на 29 ноября трехстороннюю встречу отложили для того, чтобы специалисты обоих операторов согласовали текст соглашения.

Кроме того, с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом".

Украина при участии Еврокомиссии пытается добиться от России подписания нового 10-летнего договора с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. В то же время в "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

Россия рассчитывает в 2020 году завершить строительство второго газопровода "Северный поток", что позволит сократить до минимума или вообще отказаться от транзита газа через Украину.

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