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Нардеп Бужанский заявил, что подал в Раду законопроект об отмене языкового закона

Нардеп считает, что закон ничего общего с защитой и развитием украинского языка не имеет.

Нардеп Бужанский заявил, что подал в Раду законопроект об отмене языкового закона
Фото: dnpr.com.ua

Нардеп фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предложил Верховной Раде отменить закон о государственном языке. Об этом он сообщил у себя на фейсбуке. 

"Внёс в парламент законопроект о признании закона о государственном языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому-то понятней так. На базе вновь открывшихся обстоятельств, ввиду решения Венецианской комиссии", - написал Бужанский.

По мнению депутата, действующий закон о государственном языке "ничего общего с защитой и развитием украинского языка не имеет" и "направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского".

Бужанский считает, что отмена данного закона "откроет возможность для написания действительно стоящего документа", который будет отвечать интересам Украины и европейским ценностям.

На данный момент на сайте Верховной Рады пока нет информации о том, что законопроект Бужанского зарегистрирован.

Напомним, Верховная Рада Украины предыдущего созыва приняла закон об украинском языке 25 апреля 2019 года. Принятие законопроекта поддержали 278 депутатов при минимально необходимых 226. Не голосовали за закон фракция "Оппозиционного блока", депутаты группы "Возрождение", а также члены "Оппозиционной платформы "За жизнь".

Действие нового закона, как обещали авторы, не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

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