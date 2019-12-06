Венецианская комиссия предложила Украине пересмотреть закон о языке

Венецианская комиссия предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в выводе комиссии говорится, что власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике, чтобы эта проблема не стала источником межэтнической напряженности в Украине.

В то же время Венецианская комиссия признает чрезвычайную сложность, деликатность и проблемность языковой политики в Украине, "особенно в контексте продолжающегося конфликта с Россией".

"Принимая во внимание особое место русского языка в Украине, а также угнетение украинского языка в прошлом, Венецианская комиссия полностью понимает необходимость поощрения использования украинского языка как государственного. Поэтому похвально, что Закон о государственном языке предусматривает позитивные меры в этом направлении, обязывая государство предоставить каждому гражданину Украины возможность овладеть языком через систему образования, организовывать бесплатные языковые курсы и содействовать доступу к фильмам и другим культурным продуктам на украинском языке", - заявила комиссия.

Кроме того, Венецианская комиссия одобрила то, что в некоторых областях закон о государственном языке предусматривает использование языков меньшинств параллельно с государственным языком, "ссылаясь на ожидаемый закон о меньшинствах". Этот закон до сих пор не принят, хотя он должен был обеспечить необходимый баланс.

"Эксперты Совета Европы призывают Украину без каких-либо ненужных задержек подготовить Закон о меньшинствах и рассмотреть возможность отложить до принятия этого закона выполнение положений Закона о государственном языке, которые уже вступили в силу", - сказано в заявлении.

Для его принятия предлагается провести консультации со всеми заинтересованными сторонами, "особенно с представителями национальных меньшинств и коренных народов".

Кроме того, комиссия "особо рекомендует" пересмотреть положения закона, предусматривающие "дифференцированное обращение с языками коренных народов, языками национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, и языками национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС".

"Любое различие между обращением с этими языками должно основываться на объективном и разумном обосновании, чего пока нет", - подчеркивается в выводах.

В качестве примера эксперты комиссии указывают, что переходный период реализации положений закона об образовании, который был "подвержен резкой критике", Украина продлила с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года "только для учащихся, чей родной язык является языком ЕС".

"Комиссия рекомендует продлить этот срок для всех национальных меньшинств и коренных народов", - говорится в документе.

В комиссии также считают, что из закона должна быть изъята статья, устанавливающая ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах.

"Венецианская комиссия предлагает законодателю пересмотреть требования к квоте для контента на украинском языке, установленные законом о государственном языке для телерадиовещателей, в свете принципа пропорциональности", - говорится в документе.

Также должно быть пересмотрено положение о том, что все географические названия и топонимы должны быть написаны исключительно на украинском языке, а также ряд других положений, отмечают в Венецианской комиссии.

Напомним, закон о языке предусматривает украинизацию всех общественных сфер жизни. Украинский язык - государственный, это язык деятельности госорганов, делопроизводства и документооборота, судопроизводства, Вооруженных сил, правоохранительных органов, сферы работы и образования.

Верховная Рада 25 апреля приняла его во втором чтении и в целом. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля. 15 мая президент Петр Порошенко подписал закон.