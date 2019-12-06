Зеленский наградил бойцов ООС и дал почетные названия воинским частям

Президент Владимир Зеленский в День Вооруженных Сил Украины вручил госнаграды, боевое знамя и присвоил почетные наименования воинских частей. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с военнослужащими Операции объединенных сил в Донецкой области вручил государственные награды, боевой флаг, а также присвоил почетные наименования воинским частям и воинские звания", - сказано в сообщении.

Президент наградил военнослужащих орденами Богдана Хмельницкого III степени, "За мужество" III степени, орденом Даниила Галицкого и медалями "За военную службу Украины". Кроме того, президент вручил боевое знамя командиру 46-го отдельного штурмового батальона 54-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ Вячеславу Власенко.

Так, 46-й отдельный штурмовой батальон 54-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ получил почетное наименование «Донбасс»; Девятнадцатая ракетная бригада Сухопутных войск ВСУ - почетное наименование «Святая Варвара»; Двести первая зенитная ракетная бригада Воздушных сил ВСУ - почетное наименование «имени гетмана Пилипа Орлика»; Семьдесят третий Морской центр специального назначения сил специальных операций ВСУ - почетное наименование «имени кошевого атамана Антона Головатого».

Имя Героя Украины полковника Тараса Сенюка присвоено 13-м отдельному десантно-штурмовому батальону 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовой войск ВСУ.

Напомним, вчера, 5 декабря Зеленский отметил госнаградами Украины ряд волонтеров. Среди награжденных за весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности Украинского государства, активную благотворительную и гуманистическую деятельность - телеведущий Сергей Притула, музыкант Тарас Тополя, глава Всеукраинской организации "Пласт" Станислав Андрийчук (орден "За заслуги" III степени).