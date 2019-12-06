Меркель в Париже проведет двусторонние встречи с Путиным и Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель в рамках парижского саммита "нормандской четверки" 9 декабря проведет двусторонние встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Об этом рассказала официальный представитель немецкого правительства Ульрике Деммер, пишет "Интерфакс-Украина".

"В ближайший понедельник канцлер отправится в Париж и примет участие в "нормандской встрече", - сказала она.

По ее словам, на 15:00 запланирована двусторонняя встреча Меркель и Путина, на 15:30 - встреча канцлера и Зеленского.

Напомним, что последний раз лидеры "четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.

Новый президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность решил, что должен встретиться с Владимиром Путиным ради мирного урегулирования на Донбассе. Зеленский и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит "нормандской четверки" 17 сентября в Париже, но Россия по "техническим причинам" не смогла принять участие в этой встрече.

После долгих переговоров стороны договорились о встрече 9 декабря.