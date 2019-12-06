В Раде создана новая группа "Доверие" во главе с Кулиничем (обновлено)

В ее состав вошли 17 народных депутатов.

В Верховной Раде создана новая депутатская группа "Доверие" во главе с депутатом Олегом Кулиничем.

Об этом объявил на пленарном заседании в пятницу спикер Дмитрий Разумков.

"Сообщаю о формировании и регистрации в Верховной Раде IX созыва депутатской группы "Доверие", в состав которой вошли 17 народных депутатов Украины. Председателем депутатской фракции "Доверия" избран народный депутат Кулинич Олег Иванович", - объявил Разумков.

Кулинич - депутат Верховной Рады с 2012 года. В прошлом созыве был членом депутатской группы "Возрождение".

Заместителем Кулинича в новой группе стал Валерий Лунченко, бывший член фракции "Народного фронта".

Состав группы Разумков не сообщил.

Обновление 10:39. Источник LB.ua в руководстве "Слуги народа" рассказал, что новая группа станет союзником президентской фракции.

"Новая группа «Доверие» будет дружественной «Слуге народа» во всех отношениях. И по голосованиям в первую очередь. Более того. В планах - дальнейший плавный переход части депутатов из группы «За будущее» в группу «Доверие»", - заявил он.

Обновление. Депутат Алексей Гончаренко опубликовал список 17 депутатов, которые вошли в группу, в своем Telegram-канале.

"Итак, в группу собрались 17 мажоритарщиков: Глава - Кулинич Олег, зам - Лунченко Валерий, Бакунец Павел, Люшняк Николай, Петевка Василий, Кот Андрей, Давыденко Валерий, Приходько Борис, Горват Роберт, Шахов Сергей, Вельможный Сергей, Сухов Александр, Ефимов Максим, Ковалев Александр, Арешонков Владимир, Бабенко Николай, Иванчук Андрей... В общем, группа Веревского-Шахова и пару примкнувших аграриев", - написал Гончаренко.

По словам источника LB.ua во фракции "Слуга народа", "новая группа будет контролироваться Ахметовым и Веревским".

Фото: Антон Поляков / Telegram

Напомним, что в Верховной Раде 9 созыва созданы пять фракций ("Слуга народа", ОПЗЖ, "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос") и группа "За будущее".

Согласно регламенту, число человек в депутатской группе не может быть меньше, чем число лиц в наименьшей фракции, сформированной в течение 1-й сессии. Такой фракцией был "Голос", который в конце августа насчитывал 17 человек (позже в него вошли еще три человека).