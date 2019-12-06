Разумков о риске роспуска Рады: президент мог просто шутить

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не боится скандалов с участием фракции "Слуга народа" и уверен, что президент Владимир Зеленский не станет досрочно разгонять парламент.

Об этом он рассказал в интервью журналу "Новое время".

Разумков прокомментировал снижение рейтинга партии на 12% (по данным КМИС). Спикер парламента связывает это со скандалами, которые произошли за последнее время.

"Есть несколько моментов. Во-первых, те скандалы, которые были в Раде. Вне зависимости от того, в какой фракции это происходило (но особенно, когда это связано с фракцией большинства), это негативно влияет на имидж любого органа... Плюс есть ряд законопроектов, которые сегодня находятся на рассмотрении парламента и которые не всегда однозначно воспринимаются в обществе. Нужно больше коммуницировать с людьми, доносить позицию, объяснять. В погоне за результатом мы уделяли меньше времени коммуникации. Это тоже правда. Когда ты не объясняешь свою позицию, за тебя ее начинает объяснять кто‑то другой", - пояснил Разумков.

Он также заявил, что за 100 дней работы у новой Рады были как достижения, так и провалы.

"Мы приняли 86 законов, что примерно на 30 % больше, чем за аналогичный промежуток времени наши коллеги в предыдущем созыве. Были ли ошибки? Были. Были ли там вещи, которые надо будет исправлять? Конечно же, это тоже правда. Но мы все делали публично, в стенах Верховной Рады, а не по дороге между зданием ВР и Офисом президента, как это иногда происходило раньше. Не допускает ошибок тот, кто ничего не делает. Если бы мы не приняли ни одного закона, мы не допустили бы ни одной ошибки", - заявил Разумков.

На вопрос, закончился ли так называемый "турборежим", в котором парламент работал осенью, он ответил: "Турборежим, по сравнению с тем, как работала Рада раньше, это не турборежим - это режим работы со скоростью света".

"Турборежим, наверное, перестанет существовать как таковой. Но он должен быть режимом эффективной и достаточно быстрой работы Верховной Рады. Чтобы не откладывать законы на 2−3 года... Если же мы говорим о скорости и качестве работы, то многие законопроекты и постановления Верховная Рада принимала большинством голосов [более 226 голосов], часто конституционным [свыше 300]. Максимальный рекорд - 34 голосования более чем 300 голосами за один пленарный день. Я не помню, чтобы это было в какой‑либо другой Раде. Есть вещи, которые объединяют", - подчеркнул спикер.

Он также прокомментировал слова президента Зеленского о том, что "и этих депутатов уже пора менять".

"Вам лучше об этом все‑таки спросить у Владимира Александровича. Он сможет ответить, что он имел в виду. Зная его хорошее чувство юмора, думаю, он мог просто пошутить", - сказал Разумков.

Он также заявил, что не ведет статистику скандалам в Раде, но выразил надежду, что их число уменьшится.

"Что я должен ответить? Что это плохо? Плохо. Точно так же, как и любые скандалы. Очень большое количество людей первый раз в Верховной Раде, некоторые из них явно первый и последний… Это [скандалы] единицы по состоянию на сегодня. Очень хочу верить, что этот показатель не будет расти", - отметил Разумков.

Напомним, 29 августа, в первый день работы нового парламента, Зеленский пригрозил Раде роспуском через год, если она не оправдает ожиданий. В то же время президент выразил надежду, что ему этого делать не придется.

20 ноября Зеленский встречался с детьми на форуме "Украина растет вместе со мной". Президент тогда заявил, что "и этих депутатов уже пора менять".

Ранее Зеленский пообещал до конца текущего года "сделать кадровые выводы" по министрам Кабмина и депутатам от фракции "Слуга народа". "Такого молодого правительства никогда не было... Если они не справятся, то тоже ждем до конца года. Кто не справится - с тем будем прощаться", - заявлял президент в своем очередном видеоблоге.