Президент Владимир Зеленский считает, что уже можно менять депутатов Верховной Рады.

Об этом он заявил во время общения с детьми на Всеукраинском форуме "Украина растет вместе со мной", передает "Цензор.НЕТ".

"Страна должна быть такой, какой вы являетесь - свежая, something fresh. Что-то новое, что-то очень интересное. Тем, ради чего хочется жить Поэтому, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких как вы к Верховной Раде. Никому не говорите, но уже пора менять и этих", - сказал президент.

Спикер парламента Дмитрий Разумков напротив - не видит никаких предпосылок ни для досрочных выборов в Раду, ни для ротации правительства. Об это он рассказал в интервью "Украинской правде".

Отвечая на вопрос, останется ли он в команде президента, если в следующем году пройдут досрочные выборы, Разумков ответил: "Давайте сначала доживем до следующего года, будут ли досрочные выборы. Потому что сейчас мы с вами гадаем на кофейной гуще. Это первое. А второе - я не вижу предпосылок для того, чтобы разваливалась какая-то команда".

По словам спикера парламента, также нет предпосылок для возможных ротаций в Кабмине после Нового года.

Напомним, ранее президент Зеленский пообещал до конца текущего года "сделать кадровые выводы" по министрам Кабмина и депутатам от фракции "Слуга народа". "Такого молодого правительства никогда не было... Если они не справятся, то тоже ждем до конца года. Кто не справится - с тем будем прощаться", - заявил президент в своем очередном видеоблоге.

29 августа, в первый день работы нового парламента, Зеленский пригрозил Раде роспуском через год, если она не оправдает ожиданий. В то же время президент выразил надежду, что ему этого делать не придется.