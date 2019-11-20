Правительственные колл-центры планируют объединить в один

В Украине существуют более 50 различных правительственных call-центров, которые планируют объединить в один эффективный.

Об этом сообщил в фейсбуке министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Мы начали централизацию колл-центров и систем обработки обращений граждан в органы власти. Я уже не раз писал, что один из способов повышения эффективности - это централизация процессов. Это приводит к повышению качества работы и сокращения госаппарата. Я удивился, когда обнаружил, что в Кабмине работает более 50 различных колл-центров", - написал он.

По словам министра, каждый колл-центр - это куча лишнего дорогостоящего оборудования, операторов и их начальников.

"Сейчас мы стартуем пилот, чтобы забрать на себя коммуникации министерства социальной политики, Офиса Президента и таможни. Затем в течение года заберем в единый центр и все остальное. Для этого я уговорил уйти из бизнеса мою бывшую коллегу по Fintech Band Юлию Гусеву, которая "собаку съела" на создании колл-центров в банках. Мы также меняем систему мотивации операторов так, чтобы они помогали гражданам сразу на своем уровне, а не просто передавали запросы дальше", - отметил Дубилет.

Также, по его словам, в ближайшее время власти запустят поддержку не только по телефону или по почте, но и через мессенджеры, как в монобанк. Потому что таким образом стоимость обработки одного обращения снижается, а качество - растет.

"Например, сейчас в центральном колл-центре Кабмина стоимость одного обращения в 3-5 раз дороже, чем в монобанк. При том, что зарплаты у операторов невозможно низкие", - подчеркнул министр.

"Для операторов будут создаваться и удаленные рабочие места, чтобы они могли работать из регионов, а не только из дорогого Киева... Кстати, недавно мы повысили service level правительственного колл-центра в два раза только за счет правильного штатного расписания, без увеличения количества операторов", - добавил Дубилет.

Напомним, ранее Минздрав сообщал, что планирует открыть колл-центр, где можно будет получить консультацию врача вместо того, чтобы вызывать на дом "скорую помощь".