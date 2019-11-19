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Зеркаль о своем увольнении: на этой неделе выполню последнюю задачу - и всё

"Я не могу делать сопротивление, будучи дипломатом внутри МИД".

Зеркаль о своем увольнении: на этой неделе выполню последнюю задачу - и всё
Фото: Макс Левин

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль подтвердила, что покинет должность в ближайшее время.

"На этой неделе я выполню свою последнюю задачу - проведу процессуальное слушание в Гааге по новому арбитражу, задержанных год назад россиянами. И всё", - сказала она во вторник в интервью Bihus.info.

По словам Зеркаль, ей нужно сделать перерыв. "А относительно задач, которые передо мной стояли или будут стоять. Я всегда искала что-то, что бы было вызовом, за что никто не хотел браться", - сказала она.

Таким вызовом был, в частности, разбирательство против России в Международном суде ООН. В начале ноября он признал юрисдикцию по обеим частям иска Украины против РФ, в том числе об оказании помощи незаконным вооруженным формированиям на территории Украины.

На вопрос, почему она не планирует доводить дело до конца, Зеркаль ответила: "Министр иностранных дел на одном из эфиров сказал, что есть запрос общества на мир с Россией и что президент планирует выполнить этот запрос".

"Я не могу делать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента", - добавила Зеркаль.

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