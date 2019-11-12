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Зеркаль рассказала, кто после увольнения заменит ее в международных судах

По ее словам, проблем это не вызовет. 

Зеркаль рассказала, кто после увольнения заменит ее в международных судах
Елена Зеркаль
Фото: facebook.com/lana.zerkal

После ухода из украинского МИД замминистра Елены Зеркаль в международных судах вместо нее будет работать посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов. Об этом дипломат сообщила на брифинге 12 ноября, пишет Liga.net.

На вопрос о том, кто будет защищать государство в международных судах, замглавы МИД ответила, что в этом деле, кроме агента, есть коагент - Ченцов. 

"Поэтому никаких проблем с этим не должно быть", - заявила она.

Напомним, что в мае 2019 президент Владимир Зеленский назначил заместителя министра иностранных дел Елену Зеркаль замглавы Администрации президента, однако позже этот указ пропал с сайта.

14 августа дипломат сообщила о намерениях завершить свою работу в Министерстве иностранных дел Украины. 

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