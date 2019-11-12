Судьи киевского суда сообщили о вмешательстве в их деятельность при рассмотрении дела УПЦ КП

Коллегия судей Шестого апелляционного административного суда Киева сообщила в Высший совет правосудия о вмешательстве в их профессиональную деятельность во время рассмотрения иска о ликвидации УПЦ КП.

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

"В ВСП поступило сообщение от коллегии судей Шестого апелляционного административного суда в составе председательствующего судьи Анатолия Степанюка, судей Людмилы Губской, Оксаны Эпель о вмешательстве в их деятельность как судей по осуществлению правосудия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после объявления судом соответствующих сведений, "около 70 свободных слушателей совершили действия, которые, по мнению судей, были направлены на срыв судебного заседания".

"В частности, граждане выкрикивали угрозы, нарушали общественный порядок. После повторного замечания суд удалил указанных лиц из зала судебного заседания. Председательствующему судье и судебным распорядителям указанные лица не подчинились и продолжили совершать действия, направленные на нарушение общественного порядка, в результате чего суд был вынужден объявить перерыв", - заявили в суде.

Напомним, 11 ноября сторонники бывшего предстоятеля Киевского патриархата Филарета (Денисенко) ворвались в здание Шестого апелляционного админсуда в Киеве. С криками "Мы требуем правосудия" они разбили стекло входных дверей, пытаясь попасть на заседание, где рассматриваются вопросы, связанные с ликвидацией церкви.