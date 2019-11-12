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Верховный Суд закрыл производство по искам об отстранении судей с пленок Вовка

Иски касались решений Высшего совета правосудия.

Верховный Суд закрыл производство по искам об отстранении судей с пленок Вовка
Фото: Макс Требухов

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда закрыл производство по двум искам Генеральной прокуратуры по поводу отказа Высшего совета правосудия отстранить судей Окружного административного суда Киева Игоря Погрибниченко и Суворовского районного суда Одессы Ивана Шепитко от правосудия. Об этом LB.ua сообщили в суде.

Мотивация пока не известна.

В частности, иски касались решений Высшего совета правосудия от 20 августа, которыми совет отказал удовлетворить ходатайства на тот момент заместителя Генерального прокурора Сергея Кизя о временном отстранении судей Погрибниченко и Шепитко в связи с привлечением их к уголовной ответственности.

Напомним, глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк, судья Окружного админсуда Киева Игорь Погрибниченко и судья Суворовского районного суда Одессы Иван Шепитко были подозреваемые по делу о вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами. НАБУ опубликовало часть записей разговоров из кабинета Павла Вовка.

Генпрокуратура подала в Высший совет правосудия ходатайство о временном отстранении Вовка, Погрибниченко и Шепитко от правосудия. Но ВСП отказала.

А 7 ноября Шевченковский районный суд Киева отказал Генеральной прокуратуре в продлении сроков досудебного расследования по так называемым "пленкам Вовка".

Вікторія МатолаВікторія Матола, Журналіст
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