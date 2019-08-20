​ВСП отказался отстранить от правосудия экс-главу ОАСК Вовка

Высший совет правосудия отказался отстранить от правосудия на два месяца председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Такое решение принято на заседании ВСП во вторник после 25-минутного совещания, передает корреспондент LB.ua.

Вовк в комментарии журналистам заявил, что записи, обнародованные НАБУ - монтаж. Также он видит в своем деле политическое давление, чтобы якобы перезагрузить Окружной админсуд Киева.

В свою очередь, представитель прокуратуры Юлия Малашич отметила, что в отстранении Вовка от правосудия есть необходимость, чтобы не было угрозы, что он будет влиять на судей, а также может уничтожить или исказить доказательства в уголовном производстве, в котором он фигурирует.

Напомним, ранее во время заседания Вовк заявил о сложении полномочий. И.о. главы суда был назначен Владимир Келеберда.

Павлу Вовку и ряду судей ОАСК вменяют во вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами.

Генпрокуратура подала в ВСП ходатайство о временном отстранении от должности Вовка и еще двух судей.

ОАСК считает претензии силовиков расправой, связанной с личными интересами главы Управления спецрасследования Сергея Горбатюка и директора НАБУ Артема Сытника.