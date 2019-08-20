Глава Окружного админсуда Киева заявил о сложении полномочий

Вовк с начала года рассмотрел всего 50-60 дел.

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил о сложении полномочий.

Об этом он сказал во время заседания Высшего совета правосудия, на которое был вынесен вопрос его временного отстранения от правосудия.

Глава ВСП спросил Вовка, сколько дел он рассмотрел в этом году. "Около 50-60", - ответил судья. По данным представителей прокуратуры, Вовк принял 68 решений.

На вопрос, почему так мало, судья ответил: "У меня сниженный коэффициент... Не могу сейчас сказать... В настоящее время в отпуске. Я снялся с полномочий с 1 августа, если не ошибаюсь".

Исполняющим обязанности главы суда назначен Владимир Келеберда.

Напомним, Павлу Вовку и ряду судей ОАСК вменяют во вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами.

Генпрокуратура подала в Высший совет правосудия ходатайство о временном отстранении от должности председателя Окружного админсуда Павла Вовка и еще двух судей.

ОАСК считает претензии силовиков расправой, связанной с личными интересами главы Управления спецрасследования Сергея Горбатюка и директора НАБУ Артема Сытника.