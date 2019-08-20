Сара Нетаньяху устроила скандал в самолете по пути в Киев
Сара Нетаньяху устроила скандал в самолете по пути в Киев
В центре Киева внедорожник влетел в толпу пешеходов, есть пострадавшие (обновлено)
В центре Киева внедорожник влетел в толпу пешеходов, есть пострадавшие (обновлено)
7-летний непривитый мальчик во Львове попал в реанимацию со столбняком из-за разбитых коленей
7-летний непривитый мальчик во Львове попал в реанимацию со столбняком из-за разбитых коленей
Всемирно известная дюгонь Мириам умерла от пластиковых отходов
Всемирно известная дюгонь Мириам умерла от пластиковых отходов
Во время перестрелки в Киеве ранены трое сотрудников "Муниципальной охраны" (обновлено)
Во время перестрелки в Киеве ранены трое сотрудников "Муниципальной охраны" (обновлено)
"Слуга народа" с пониманием отнеслась к оскорблениям Бужанского в адрес журналистки
"Слуга народа" с пониманием отнеслась к оскорблениям Бужанского в адрес журналистки
Гройсман предложил бывшего топ-менеджера Новинского на пост главы "Укроборонпрома"
Гройсман предложил бывшего топ-менеджера Новинского на пост главы "Укроборонпрома"
Две женщины пропали по пути из Броваров в Киев, их автомобиль нашли брошенным на территории района
Две женщины пропали по пути из Броваров в Киев, их автомобиль нашли брошенным на территории района
Пятилетка сдерживания. Итоги пяти лет правления митрополита Онуфрия в УПЦ МП
Пятилетка сдерживания. Итоги пяти лет правления митрополита Онуфрия в УПЦ МП
ГлавнаяПолитика

Глава Окружного админсуда Киева заявил о сложении полномочий

Вовк с начала года рассмотрел всего 50-60 дел.

Глава Окружного админсуда Киева заявил о сложении полномочий
Фото: Радио Свобода

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил о сложении полномочий. 

Об этом он сказал во время заседания Высшего совета правосудия, на которое был вынесен вопрос его временного отстранения от правосудия.

Глава ВСП спросил Вовка, сколько дел он рассмотрел в этом году. "Около 50-60", - ответил судья. По данным представителей прокуратуры, Вовк принял 68 решений.

На вопрос, почему так мало, судья ответил: "У меня сниженный коэффициент... Не могу сейчас сказать... В настоящее время в отпуске. Я снялся с полномочий с 1 августа, если не ошибаюсь".

Исполняющим обязанности главы суда назначен Владимир Келеберда.

Напомним, Павлу Вовку и ряду судей ОАСК вменяют во вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами.

Генпрокуратура подала в Высший совет правосудия ходатайство о временном отстранении от должности председателя Окружного админсуда Павла Вовка и еще двух судей.

ОАСК считает претензии силовиков расправой, связанной с личными интересами главы Управления спецрасследования Сергея Горбатюка и директора НАБУ Артема Сытника. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также