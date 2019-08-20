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Два члена Высшего совета правосудия приходили на Банковую перед рассмотрением дела Вовка

Получили ли они там определенные указания именно по рассмотрению ходатайств перед сегодняшним заседанием ВСП – не известно.

Два члена Высшего совета правосудия приходили на Банковую перед рассмотрением дела Вовка
Фото: Роман Ратушный\ФБ

Два члена Высшего совета правосудия Владимир Говоруха и Андрей Овсиенко посещали Офис Президента перед сегодняшним заседанием ВСП, на котором рассмотрят вопрос об отстранении от должности главы Окружного административного суда Павла Вовка.

Об этом на фейсбуке написал общественный активист Роман Ратушный.

Он отметил, что Овсиенко и Говоруху 15 августа наблюдали в Офисе Президента.

"Это не просто члены ВСП, а докладчики на заседании ВСП по рассмотрению ходатайств об отстранении Павла Вовка Игоря Погрибниченко и Ивана Щепитко от правосудия", - написал Ратушный.

Активист также задался вопросом о правдивости информации, что эти люди приглашались именно к главе АП Андрею Богдану. "Правда ли, что там они получили определенные указания именно по рассмотрению этих ходатайств? Правда ли, что Богдан дал понять, что отстранение от правосудия столь важных судей - дело не БОГданоугодна?", - добавил он.

Напомним, Вовку и ряду судей ОАСК вменяют во вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами.

ОАСК считает обыски расправой, связанной с личными интересами главы Управления спецрасследования Сергея Горбатюка и директора НАБУ Артема Сытника.

2 августа Генпрокуратура сообщила о подозрении Павлу Вовку.

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