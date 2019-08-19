Макрон связал восстановление "большой восьмерки" с разрешением украинского кризиса

Вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и Евросоюзом зависит от урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным, передает "Интерфакс-Украина".

"Возврат к "восьмерке", как и возврат к положительным отношениям между Россией и Евросоюзом, лежат через решение конфликта в Европе… Я думаю, что вопрос "восьмерки", с моей точки зрения, зависит от украинского кризиса, его разрешения ", - сказал Маркон.

Кроме того, президент Франции надеется договориться о проведении Нормандской встречи на уровне четырех лидеров в ближайшие недели.

Напомним, сегодня в рамках рабочего визита президент РФ Владимир Путин прилетел во Францию для встречи с ее лидером Эммануэлем Макроном. На повестке переговоров двустороннее российско-французское сотрудничество, перспективы продолжения работы в "нормандском формате" и вопрос о урегулировании ситуации в Украине.