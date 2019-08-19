Бывший глава НКРЭКУ Вовк не планирует возвращаться в Украину

"У меня нет "барышевских" или "соломенских" судов, нет такого "Богдана" или "Сытника".

Бывший глава Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, который проходит подозреваемым по "делу Роттердам+", не будет возвращаться в Украину в ближайшее время.

Об этом говорится в его фейсбуке.

"Я не готов приезжать, пока глава Офиса президента руководит НАБУ, САП и судебной системой. При президенте Зеленском в суды звонят другие люди. И Коломойскому, похоже, это очень нравится. У меня нет "барышевских" или "соломенских" судов, нет такого "Богдана" или "Сытника", поэтому предпочитаю находиться в стране, где закон и право – не пустой звук. Я бы с удовольствием прибыл на суд, но не готов участвовать в судилище", – заявил Вовк.

Напомним, Вовк и еще пять человек подозреваются НАБУ в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК) при внедрении формулы "Роттердам+". По версии следствия, она принесла потребителям более 18 млрд 868 млн гривен убытков.

По данным агентства "Украинские новости", с прошлой недели Вовк находится в международном розыске.