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Кабмин назначил нового и.о. главы Госэкоинспекци

Яковлев отстранен из-за возможного нарушения закона "О государственной службе".

Кабмин назначил нового и.о. главы Госэкоинспекци

Кабинет министров отстранил от обязанностей первого замглавы, и.о. главы Государственной экологической инспекции Игоря Яковлева и назначил врио главы Юрия Сергиенко.

Об этом свидетельствует распоряжения на сайте правительства от 14 августа 2019 года.

Как отмечается в распоряжении № 631-р, Яковлев отстранен от должности на время проведения служебного расследования.

Согласно распоряжению № 632-р врио главы Госэкоинспекции стал главный государственный инспектор по охране окружающей природной среды Столичного округа Юрий Сергиенко.

«Интерфакс-Украина» сообщает, что комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы в июне 2018 года открыла дисциплинарное производство в отношении и.о. главы, первого замглавы Госэкоинспекции Игоря Яковлева. Причиной производства, по предварительным данным, стали нарушения Яковлевым закона "О государственной службе", игнорирование им обращений госслужащих и связанные с ним судебные разбирательства.

Напомним, 18 января 2017 года, Кабмин отстранил Андрея Заику с должности и.о. главы Госэкоинспекции, возложив полномочия руководителя ведомства на первого замглавы Яковлева. Заика возглавлял ведомство почти два года.

14 августа Кабмин заявил о ликвидации Госэкоинспекции и создании вместо нее Государственной природоохранной службы с целью улучшения системы надзора за экологическими правонарушениями. 

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