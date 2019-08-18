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Нетаньяху намерен обсудить с Зеленским ЗСТ и пенсионное соглашение

Премьер Израиля рассказал о деталях предстоящего визита в Украину.

Нетаньяху намерен обсудить с Зеленским ЗСТ и пенсионное соглашение
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что в ходе официального визита в Украину обсудит запуск зоны свободной торговли между странами и пенсионное соглашение.

Об этом он заявил журналистам перед вылетом в Украину.

Нетаньяху назвал визит важным с точки зрения того, что "сотни тысяч граждан Израиля, которые являются выходцами из Украины, остаются живым связующим звеном между двумя странами". По его убеждению, эту связь нужно укреплять.

"Я намерен обсудить с президентом Украины создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и другие вопросы, которые еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами", - отметил Нетаньяху.

Напомним, 19 августа Нетаньяху посетит Украину. Это будет первый приезд премьер-министра Израиля в нашу страну, прошлый  состоялся еще в марте 1999 года.

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