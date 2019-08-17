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В Одесской области объявили траур

Девять человек погибли в Одессе в результате пожара.

В Одесской области объявили траур
Фото: www.0629.com.ua

И.о. главы Одесской областной государственной администрации Светлана Шаталова распорядилась объявить 18 августа днем траура по погибшим в гостинице "Токио Стар".

Об этом говорится на сайте ОГА.

В день траура полагается приспустить государственный флаг на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, госпредприятий, заведений и организаций.

Напомним, жертвами пожара в гостинице "Токио Стар", произошедшего в ночь на 17 августа, стали девять человек, еще десять человек пострадали. Это была одна из самых больших и в то же время одна из самых дешевых гостиниц в Одессе.  Самый дешевый номер "без окна" в нем стоил от 390 грн в сутки.

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