В Одесской области объявили траур

Девять человек погибли в Одессе в результате пожара.

И.о. главы Одесской областной государственной администрации Светлана Шаталова распорядилась объявить 18 августа днем траура по погибшим в гостинице "Токио Стар".

Об этом говорится на сайте ОГА.

В день траура полагается приспустить государственный флаг на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, госпредприятий, заведений и организаций.

Напомним, жертвами пожара в гостинице "Токио Стар", произошедшего в ночь на 17 августа, стали девять человек, еще десять человек пострадали. Это была одна из самых больших и в то же время одна из самых дешевых гостиниц в Одессе. Самый дешевый номер "без окна" в нем стоил от 390 грн в сутки.