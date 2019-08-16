Израильский наркобарон сбежал в аэропорту "Борисполь" во время депортации (обновлено)
Израильский наркобарон сбежал в аэропорту "Борисполь" во время депортации (обновлено)
Большинство пассажиров севшего на кукурузном поле российского самолета отказались лететь в Крым
Большинство пассажиров севшего на кукурузном поле российского самолета отказались лететь в Крым
Организатор "русской весны" уйдет из Кремля
Организатор "русской весны" уйдет из Кремля
У капитана "Динамо" произошел жесткий разговор с ультрас после матча с "Брюгге"
У капитана "Динамо" произошел жесткий разговор с ультрас после матча с "Брюгге"
​Нацбанк опроверг внесение изменений в правила использования счетов ФОП (обновлено)
​Нацбанк опроверг внесение изменений в правила использования счетов ФОП (обновлено)
За двое суток на Донбассе погибли четыре человека, хотя официально сообщили только об одном (обновлено)
За двое суток на Донбассе погибли четыре человека, хотя официально сообщили только об одном (обновлено)
Только одна школьница сдала все три теста ВНО на 200 баллов
Только одна школьница сдала все три теста ВНО на 200 баллов
Куприя облили фекалиями в Гостомеле, нападавшего задержали (обновлено)
Куприя облили фекалиями в Гостомеле, нападавшего задержали (обновлено)
Ратификация Римского статута несет риски для украинских военнослужащих, - Игорь Луценко
Ратификация Римского статута несет риски для украинских военнослужащих, - Игорь Луценко
ГлавнаяПолитика

Замглавы Нацполиции Бушуев уволился

О причинах увольнения не сообщается.

Заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев ушел из полиции.

Об єтом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Итак, 20 лет в милиции + 4 года в Национальной полиции Украины - это огромный период жизни, который сегодня подошел к концу. Спасибо всем, с кем имел честь служить", - сообщил Бушуев.

Кроме того, он отметил, что верит в философию, которую заложила Хатия Деканоидзе в построение новой полиции.

"Верю, что философия заложенная в 2015 году Хатией Деканоидзе в процесс построения новой полиции, - все-таки найдет отображение в подходах нацпола. Полиция - это сервисная служба для общества, и никак иначе", - подчеркнул Бушуев.

Напомним, Константин Бушуев был одним из главных претендентов на пост главы Нацполиции после отставки Деканоидзе в ноябре 2016 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также