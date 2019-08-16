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Экс-замминистра внутренних дел Украины получил российское гражданство

СМИ называют Дмитрий Ворону «внештатным советником» главы Крыма Аксенова.

Экс-замминистра внутренних дел Украины получил российское гражданство
Дмитро Ворона
Фото: bagnet.org

Бывший заместитель главы МВД Украины Дмитрий Ворона получил гражданство России.

Об этом сообщается на сайте правовой информации, сообщает Радио Свобода.

В 2010 году, занимая должность заместителя министра внутренних дел Украины, Дмитрий Ворона был уволен и назначен на должность председателя Государственной миграционной службы.

В 2011 году президент Украины Виктор Янукович назначил Ворону на должность замглавы МВД, руководящего работой аппарата министерства. В 2012-м Ворона был назначен заместителем министра юстиции.

В 2018 году была опубликована информация о том, что Ворона – внештатный советник главы Крыма Сергея Аксенова. Несмотря на этот пост, он регулярно появлялся на территории Украины.

Севастопольское издание «Примечания» со ссылкой на источники в российском правительстве Крыма сообщало, что Ворона может стать новым вице-премьером Крыма по ЖКХ, энергетике и транспорту.

Ранее сообщалось, что в 2018 году гражданство РФ получили 83 тыс. украинцев.

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