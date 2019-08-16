У капитана "Динамо" произошел жесткий разговор с ультрас после матча с "Брюгге"
У капитана "Динамо" произошел жесткий разговор с ультрас после матча с "Брюгге"
Ратификация Римского статута несет риски для украинских военнослужащих, - Игорь Луценко
Ратификация Римского статута несет риски для украинских военнослужащих, - Игорь Луценко
НАБУ показало схему, за которую задержали Грымчака
НАБУ показало схему, за которую задержали Грымчака
Израильский наркобарон сбежал в аэропорту "Борисполь" во время депортации (обновлено)
Израильский наркобарон сбежал в аэропорту "Борисполь" во время депортации (обновлено)
Пару слов в защиту боксерской груши
Пару слов в защиту боксерской груши
Бой за комитеты
Бой за комитеты
Замминистра Грымчака задержали на взятке в $480 тыс. (обновлено)
Замминистра Грымчака задержали на взятке в $480 тыс. (обновлено)
Редактор Atlantic Council попросила Елену Зеленскую помочь президенту и "сделать больше, чем ее предшественницы"
Редактор Atlantic Council попросила Елену Зеленскую помочь президенту и "сделать больше, чем ее предшественницы"
Только одна школьница сдала все три теста ВНО на 200 баллов
Только одна школьница сдала все три теста ВНО на 200 баллов
ГлавнаяПолитика

НАБУ открыло производство против экс-главы СБУ Грицака

"Сообщение о подозрении в указанном уголовном производстве не осуществлялось".

НАБУ открыло производство против экс-главы СБУ Грицака
Василий Грицак
Фото: unn.com.ua

Национальное антикоррупционное бюро на основании решения суда открыло уголовное производство в отношении экс-главы Службы безопасности Василия Грицака по факту возможного привлечения к ответственности заведомо невиновного лица.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос "Украинской правды".

"8 августа на основании постановления Соломенского районного суда Киева внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по факту возможного ... искусственного создания доказательств обвинения и других фальсификаций председателем СБУ, первым заместителем председателя СБУ и другими должностными лицами правоохранительных органов при осуществлении расследования уголовного производства. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Сообщение о подозрении в указанном уголовном производстве не осуществлялось", - говорится в сообщении.

В НАБУ также отметили, что сведения о ходе расследования в указанном уголовном производстве составляют тайну досудебного расследования.

Согласно решению суда, заявитель обвиняет Грицака и других должностных лиц в злоупотреблении властью, служебном подлоге и получении взятки.

Напомним, ранее Соломенский суд обязал НАБУ открыть производство в отношении экс-главы СБУ Грицака по заявлению адвоката Кирилла Казака от 16 июля 2019 года. Речь шла о возможных уголовных правонарушения председателя СБУ, первого заместителя СБУ (эту должность до 18 мая 2019 занимал Павел Демчина), прокурора прокуратуры Волынской области и его заместителя, начальника Главного следственного управления и его заместителя, а также начальника следственного управления Нацполиции в Волынской области и его заместителя.

В мае Грицак и его заместители подали в отставку. С 3 июня обязанности главы СБУ исполняет Иван Баканов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также