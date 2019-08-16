НАБУ открыло производство против экс-главы СБУ Грицака

"Сообщение о подозрении в указанном уголовном производстве не осуществлялось".

Национальное антикоррупционное бюро на основании решения суда открыло уголовное производство в отношении экс-главы Службы безопасности Василия Грицака по факту возможного привлечения к ответственности заведомо невиновного лица.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос "Украинской правды".

"8 августа на основании постановления Соломенского районного суда Киева внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по факту возможного ... искусственного создания доказательств обвинения и других фальсификаций председателем СБУ, первым заместителем председателя СБУ и другими должностными лицами правоохранительных органов при осуществлении расследования уголовного производства. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Сообщение о подозрении в указанном уголовном производстве не осуществлялось", - говорится в сообщении.

В НАБУ также отметили, что сведения о ходе расследования в указанном уголовном производстве составляют тайну досудебного расследования.

Согласно решению суда, заявитель обвиняет Грицака и других должностных лиц в злоупотреблении властью, служебном подлоге и получении взятки.

Напомним, ранее Соломенский суд обязал НАБУ открыть производство в отношении экс-главы СБУ Грицака по заявлению адвоката Кирилла Казака от 16 июля 2019 года. Речь шла о возможных уголовных правонарушения председателя СБУ, первого заместителя СБУ (эту должность до 18 мая 2019 занимал Павел Демчина), прокурора прокуратуры Волынской области и его заместителя, начальника Главного следственного управления и его заместителя, а также начальника следственного управления Нацполиции в Волынской области и его заместителя.

В мае Грицак и его заместители подали в отставку. С 3 июня обязанности главы СБУ исполняет Иван Баканов.