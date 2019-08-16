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Генпрокуратура приостановила расследование против активиста Майдана Бубенчика

Ивана Бубенчика подозревают в посягательстве на жизнь правоохранителей.

Генпрокуратура приостановила расследование против активиста Майдана Бубенчика
Фото: Lb.ua

Генеральная прокуратура остановила расследование уголовного производства в отношении активиста Евромайдана Ивана Бубенчика, подозреваемого в  посягательстве на жизнь милиционеров на Майдане Незалежности. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на данные Генпрокуратуры.

"Досудебное расследование в вышеуказанном уголовном производстве на данный момент остановлено на основании п. 3 ч.1 ст. 280 Криминального процессуального кодекса (выполнение процессуальных действий в порядке международного сотрудничества)", - сказано в сообщении.

Обвинительный акт в отношении Бубенчика в суд не передавали, равно как и ходатайство об освобождении от уголовной ответственности на основании закона "об амнистии евромайдановцев".

Напомним, в апреле 2018 года года подозрение Бубенчику было изменено с "убийства сотрудника правоохранительных органов" на "покушение на убийство военнослужащего в связи с его деятельностью по охране общественного порядка", а также ему предъявлено подозрение в ношении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения.

17 мая 2018 года суд отказался избрать меру пресечения в виде домашнего ареста Бубенчику и передал его на поруки депутатов Верховной Рады Андрея Денисенко и Олега Петренко (оба - внефракционные). Бубенчик находится под личным обязательством, ему запрещен выезд за границу.В феврале 2016 года в интервью СМИ Бубенчик сам заявил, что стрелял в милиционеров 20 февраля 2014 года в центре Киева и убил 2 бойцов спецподразделения "Беркут".

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Источник: "Украинские новости"
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