Ратификация Римского статута несет риски для украинских военнослужащих, - Игорь Луценко
Ратификация Римского статута несет риски для украинских военнослужащих, - Игорь Луценко
Руководство "Динамо" определилось с кандидатурой главного тренера, - СМИ
Руководство "Динамо" определилось с кандидатурой главного тренера, - СМИ
Бой за комитеты
Бой за комитеты
Замминистра Грымчака задержали на взятке в $480 тыс. (обновлено)
Замминистра Грымчака задержали на взятке в $480 тыс. (обновлено)
Редактор Atlantic Council попросила Елену Зеленскую помочь президенту и "сделать больше, чем ее предшественницы"
Редактор Atlantic Council попросила Елену Зеленскую помочь президенту и "сделать больше, чем ее предшественницы"
НАБУ показало схему, за которую задержали Грымчака
НАБУ показало схему, за которую задержали Грымчака
Только одна школьница сдала все три теста ВНО на 200 баллов
Только одна школьница сдала все три теста ВНО на 200 баллов
У капитана "Динамо" произошел жесткий разговор с ультрас после матча с "Брюгге"
У капитана "Динамо" произошел жесткий разговор с ультрас после матча с "Брюгге"
Пару слов в защиту боксерской груши
Пару слов в защиту боксерской груши
ГлавнаяПолитика

Соломенский суд отменил закрытие дела против экс-главы НАПК Корчак

Уголовное производство о назначении себе премий закрыли в апреле этого года.

Соломенский суд отменил закрытие дела против экс-главы НАПК Корчак
Фото: Еспресо.TV

Соломенский районный суд отменил постановление НАБУ о закрытии дела в отношении бывшей главы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Натальей Корчак. Речь идет об уголовном производстве по делу о назначении Корчак самой себе премий. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.

В суд поступила жалоба о том, что 16 апреля НАБУ закрыло уголовное производство в отношении Корчак "в связи с отсутствием в ее действиях состава уголовного преступления". По мнению заявителя, принятое детективом решение о закрытии уголовного производства не основывается на всестороннем, полном и беспристрастном исследовании всех обстоятельств уголовного производства.

Заявитель отметил, что детектив провел единственное следственное действие - допрос Корчак, которая сообщила, что решениями НАПК, члены агентства "делегировали" ей право на принятие соответствующих приказов о выплате премий членам.

Никаких других действий по установлению фактических обстоятельств детективом осуществлено не было, в частности, детектив не получал и не проводил самостоятельный анализ указанных решений НАПК, не получал и не осуществил анализ документов, созданных Корчак как основание для выплаты денежных средств членам НАПК, не провел допросов других членов НАПК и не установил фактический объем полученной денежного вознаграждения членами агентства.

В деле не было осуществлено ни одного следственного (розыскного) действия, в частности, не было получено ни одного временно доступа к вещам и документам, которые находились во владении НАПК и имеют значение для данного уголовного производства.

Тем не менее суд 20 июня удовлетворил жалобу заявителя и отменил постановление НАБУ о закрытии дела в отношении Корчак.

Напомним, в апреле Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство о назначении Корчак премий самой себе и членам НАПК.

аталья Корчак руководила НАПК два года. В марте 2018 года ее поменяли на Александра Мангула.

Работа Корчак запомнилась несколькими скандалами. Например, в марте 2017 года она поругалась с премьер-министром Владимиром Гройсманом на заседании Кабмина из-за проблем с реестром электронных деклараций, который не справился с нагрузкой.

В ноябре 2017 года Корчак стала фигурантом еще одного скандала. В ответ на протокол НАПК на директора НАБУ Артема Ситника его ведомство возбудило дело против самой Корчак, вменив ей покупку паркомест и их использование для незадекларированных автомобилей.

Тогда же директор департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Анна Соломатина публично обвинила руководства НАПК в полной зависимости от АП. В частности, она обнародовала переписку с "куратором" НАПК в Администрации президента Алексеем Горащенковым, а также рассказала, как из АП дают указания членам НАПК проверять или не проверять декларации чиновников. В частности – как "не трогать" е-декларации Ляшко, Шуфрича и ряда других политиков. Но и этот скандал закончился без каких-либо правовых последствий для его фигурантов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также