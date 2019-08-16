Соломенский суд отменил закрытие дела против экс-главы НАПК Корчак

Уголовное производство о назначении себе премий закрыли в апреле этого года.

Соломенский районный суд отменил постановление НАБУ о закрытии дела в отношении бывшей главы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Натальей Корчак. Речь идет об уголовном производстве по делу о назначении Корчак самой себе премий. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.

В суд поступила жалоба о том, что 16 апреля НАБУ закрыло уголовное производство в отношении Корчак "в связи с отсутствием в ее действиях состава уголовного преступления". По мнению заявителя, принятое детективом решение о закрытии уголовного производства не основывается на всестороннем, полном и беспристрастном исследовании всех обстоятельств уголовного производства.

Заявитель отметил, что детектив провел единственное следственное действие - допрос Корчак, которая сообщила, что решениями НАПК, члены агентства "делегировали" ей право на принятие соответствующих приказов о выплате премий членам.

Никаких других действий по установлению фактических обстоятельств детективом осуществлено не было, в частности, детектив не получал и не проводил самостоятельный анализ указанных решений НАПК, не получал и не осуществил анализ документов, созданных Корчак как основание для выплаты денежных средств членам НАПК, не провел допросов других членов НАПК и не установил фактический объем полученной денежного вознаграждения членами агентства.

В деле не было осуществлено ни одного следственного (розыскного) действия, в частности, не было получено ни одного временно доступа к вещам и документам, которые находились во владении НАПК и имеют значение для данного уголовного производства.

Тем не менее суд 20 июня удовлетворил жалобу заявителя и отменил постановление НАБУ о закрытии дела в отношении Корчак.

Напомним, в апреле Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство о назначении Корчак премий самой себе и членам НАПК.

аталья Корчак руководила НАПК два года. В марте 2018 года ее поменяли на Александра Мангула.

Работа Корчак запомнилась несколькими скандалами. Например, в марте 2017 года она поругалась с премьер-министром Владимиром Гройсманом на заседании Кабмина из-за проблем с реестром электронных деклараций, который не справился с нагрузкой.

В ноябре 2017 года Корчак стала фигурантом еще одного скандала. В ответ на протокол НАПК на директора НАБУ Артема Ситника его ведомство возбудило дело против самой Корчак, вменив ей покупку паркомест и их использование для незадекларированных автомобилей.

Тогда же директор департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Анна Соломатина публично обвинила руководства НАПК в полной зависимости от АП. В частности, она обнародовала переписку с "куратором" НАПК в Администрации президента Алексеем Горащенковым, а также рассказала, как из АП дают указания членам НАПК проверять или не проверять декларации чиновников. В частности – как "не трогать" е-декларации Ляшко, Шуфрича и ряда других политиков. Но и этот скандал закончился без каких-либо правовых последствий для его фигурантов.