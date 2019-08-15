Замминистра Грымчака задержали на взятке в $480 тыс. (обновлено)
Замминистра Грымчака задержали на взятке в $480 тыс. (обновлено)
Только одна школьница сдала все три теста ВНО на 200 баллов
Только одна школьница сдала все три теста ВНО на 200 баллов
"Квартал 95" впервые показал пародию на Зеленского
"Квартал 95" впервые показал пародию на Зеленского
Пару слов в защиту боксерской груши
Пару слов в защиту боксерской груши
Зеркаль решила уволиться из МИДа
Зеркаль решила уволиться из МИДа
У капитана "Динамо" произошел жесткий разговор с ультрас после матча с "Брюгге"
У капитана "Динамо" произошел жесткий разговор с ультрас после матча с "Брюгге"
На должность николаевского губернатора претендует 31-летний криптомиллионер с сомнительным прошлым
На должность николаевского губернатора претендует 31-летний криптомиллионер с сомнительным прошлым
Депутат Рабинович отказался переходить на украинский язык
Депутат Рабинович отказался переходить на украинский язык
Отставка Кличко снята с повестки дня Кабмина
Отставка Кличко снята с повестки дня Кабмина
ГлавнаяПолитика

ЦИК обязала ОИК на 210-м округе предоставить уточняющий протокол

Комиссия должна передать уточненный протокол не позднее 12:00 16 августа.

ЦИК обязала ОИК на 210-м округе предоставить уточняющий протокол
Фото: EPA/UPG

Центральная избирательная комиссия на заседании в четверг обязала избирательную комиссию округа №210 в Черниговской области предоставить уточняющий протокол по итогам голосования в округе с учетом решения суда.

Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

"По имеющейся у ЦИК информации, постановлением Шестого апелляционного административного суда от 14 августа 2019 года, которое вступило в законную силу, оставлено без изменений решение Черниговского окружного административного суда от 10 августа относительно признания противоправными действий ОИК №210 по составлению протокола этой комиссии с пометкой "Уточненный", составленного ею 6 августа, и обязано эту ОИК признать недействительным голосование на избирательном участке № 740243", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ЦИК 15 августа приняла протокольное решение, которым обязала эту ОИК внести изменения в установленные итоги голосования в округе, учитывая это судебное решение.

Комиссия должна передать в ЦИК уточненный протокол не позднее 12:00 в пятницу, 16 августа.

Напомним, ЦИК не смогла до 5 августа установить результаты выборов в одномандатном избирательном округе №210 (Черниговская область) в связи с тем, что по решению суда там продолжаелся пересчет голосов на участках.

Черниговский суд признал недействительными результаты голосования в доме престарелых 210-го округа. Суд установил, что среди результатов голосования более 5% могут быть сфальсифицированы.

По результатам подсчета голосов в округе №210 победил самовыдвиженец Сергей Коровченко, на втором месте - другой самовыдвиженец Борис Приходько. Разница между ними составила всего 101 голос.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также