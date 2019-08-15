ЦИК обязала ОИК на 210-м округе предоставить уточняющий протокол

Центральная избирательная комиссия на заседании в четверг обязала избирательную комиссию округа №210 в Черниговской области предоставить уточняющий протокол по итогам голосования в округе с учетом решения суда.

Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

"По имеющейся у ЦИК информации, постановлением Шестого апелляционного административного суда от 14 августа 2019 года, которое вступило в законную силу, оставлено без изменений решение Черниговского окружного административного суда от 10 августа относительно признания противоправными действий ОИК №210 по составлению протокола этой комиссии с пометкой "Уточненный", составленного ею 6 августа, и обязано эту ОИК признать недействительным голосование на избирательном участке № 740243", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ЦИК 15 августа приняла протокольное решение, которым обязала эту ОИК внести изменения в установленные итоги голосования в округе, учитывая это судебное решение.

Комиссия должна передать в ЦИК уточненный протокол не позднее 12:00 в пятницу, 16 августа.

Напомним, ЦИК не смогла до 5 августа установить результаты выборов в одномандатном избирательном округе №210 (Черниговская область) в связи с тем, что по решению суда там продолжаелся пересчет голосов на участках.

Черниговский суд признал недействительными результаты голосования в доме престарелых 210-го округа. Суд установил, что среди результатов голосования более 5% могут быть сфальсифицированы.

По результатам подсчета голосов в округе №210 победил самовыдвиженец Сергей Коровченко, на втором месте - другой самовыдвиженец Борис Приходько. Разница между ними составила всего 101 голос.