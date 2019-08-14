ЦИК зарегистрировала еще 57 нардепов

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 57 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в Фейсбуке.

"14 августа, после перерыва, Комиссия продолжила свою работу в режиме заседания. Согласно Конституции и Закону Украины "О выборах народных депутатов Украины" и на основании протокола ЦИКа о результатах внеочередных выборов народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе Комиссия зарегистрировала 32 народных депутата, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди них - шестеро от партии "Слуга народа": Ясько Е.Ю (№15), Верещук И.А. (№ 29), Качура О.А. (№ 49), Культенко А.В. (№ 51), Кунаєв А.Ю. (№ 100), Крейденко В.В. (№ 123); пятеро от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь": Рабиновича В.З. (№ 2), Медведчук В.В. (№3), Папиев М.М. (№13), Загородний Ю.И. (№ 19), Колтунович О.С. (№ 22); 17 от ВО "Батькивщина": Тимошенко Ю. В. (№1), Наливайченко В.О. (№3), Соболев С.В. (№4), Кондратюк О.К. (№ 5), Кириленко И.Г. (№6), Кожемякин А.А. (№7), Немиря Г.М. (№8), Власенко С.В. (№9), Дубиль В.О. (№10), Абдуллин О.Р. (№11), Крулько И.И. (№12), Лабунськая А.В. (№13), Цимбалюк М.М. (№15), Белькова О.В. (№17), Шкрум А.И. (№22), Кабаченко В.В. (№23), Ивченко В.Е. (№24); четверо от партии "Европейская Солидарность": Парубий А.В. (№2), Джемилев М. (№6), Величкович М.Р. (№19), Алексеев С.О. (№20).

Также в одномандатных избирательных округах Комиссия зарегистрировала 25 нардепов, избранных путем самовыдвижения: Юрчишин П.В. (№13), Кучер М.И. (№ 17), Ивахив С.П. (№21), Лубиенец Д.В (№60), Горват Р.И. (№ 68), Петьовка В.В. (№72), Поляк В.М. (№73), Минько С.А. (№80), Дубневич Я.В. (№120), Гончаренко А.А. (№137), Шаповалов Ю.А. (№146), Чайкивский И.А. (№165), Бондарь В.В. (№191); от партии "УКРОП": Палица И.П. (№22), от "Слуги народа": Медяник В.А. (№27), Фрис И.П. (№84), Прощук Е.П. (№85), Дирдин М.Е. (№132), Касай К.И. (№149), Іванисов Р.В. (№153), Васильев И.С. (№158), Поляков А.Е. (№206), Яременко Б.В. (№215), от партии "Единый центр": Балога В.И. №69, от партии "Наш край" Вельможного С.А. (№112).

Таким образом, по состоянию на 14 августа зарегистрированы 82 нардепа.

Напомним, 12 августа ЦИК зарегистрировала первых 25 депутатов.