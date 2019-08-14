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Люстрированный замгенпрокурора Голомша восстановился в должности через суд

ГПУ не представила достаточно доказательств о его принадлежности к кругу лиц, помогавших Януковичу узурпировать власть.

Люстрированный замгенпрокурора Голомша восстановился в должности через суд
Николай Голомша
Фото: wikipedia.org

Бывший первый заместитель генерального прокурора Николай Голомша, который был люстрирован согласно закону об очищении власти, восстановлен в должности.

Такое решение принял Окружной административный суд Киева.

"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев дело по иску Николая Голомши к Генпрокуратуре, постановил - признать противоправным и отменить приказ ГПУ о его увольнении с должности первого заместителя генпрокурора Украины и постановил восстановить Николая Голомшу в должности", - сообщила пресс-служба суда.

По мнению суда, при проведении люстрации должен быть соблюден индивидуальный характер такой ответственности, то есть вина чиновника должна быть доказана в каждом конкретном случае. В то же время, ответчиком - Генеральной прокуратурой - не было представлено доказательств принадлежности истца к кругу лиц, которые своими решениями, действиями или бездействием осуществляли мероприятия направленные на узурпацию власти экс-президентом Виктором Януковичем.

Суд считает, что истец не может быть привлечен к ответственности только в силу одного факта занятия им должности.

Рассмотрение данного дела длилось с ноября 2014 года, а в апреле 2015 года года было остановлено до решения Конституционным Судом относительно соответствия Конституции норм закона о люстрации.

Напомним, в октябре 2014 года Голомша был уволен с должности заместителя генпрокурора в порядке люстрации. В 2015 году он обратился в суд с иском. Голомша заявлял о нарушении норм Конституции, норм трудового закона и закона о люстрации, который предусматривает очищение власти от людей, которые своими действиями или бездействиями содействовали установлению режима, помогали Януковичу узурпировать власть.

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