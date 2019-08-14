"Слуга народа" предложила объединить в одном комитете права человека, Донбасс и Крым

"Наше предложение - сократить количество комитетов, а не размазываться маслом, как раньше".

В Верховной Раде может появиться комитет по вопросам Донбасса, Крыма и прав человека.

Об этом перед началом заседания подготовительной группы Верховной Рады сказал один из лидеров "Слуги народа", вероятный первый вице-спикер нового парламента Руслан Стефанчук, передаёт корреспондент LB.ua.

"Я надеюсь, сегодня мы перестанем говорить политическими лозунгами, а сядем и сконцентрируемся на том, как определить предметы ведения комитетов. Наше предложение - сократить количество парламентских комитетов в новом созыве, а не размазываться маслом, как было раньше", - заявил он.

Раньше "Слуга народа" предложила сократить количество комитетов с 27 до 22.

На уточняющий вопрос о том, будет ли отдельный комитет по вопросам Донбасса, как настаивает оппозиция, он отметил: "Он будет. Наше предложение, чтобы там объединялись не только вопросы Донбасса, но и Крыма, и прав человека".